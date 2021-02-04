今增22宗確診維持低位惟10宗無源頭　豐景園初確婦與三跑群組有關

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-04 17:57

本港今日新增22宗新冠肺炎確診個案，3宗屬外地輸入，10宗屬本地不明個案，9宗與早前個案相關；初步陽性個案有30多宗。 機場三跑地盤群組持續擴大，今日再有一工人確診，至今累計有22宗，當中，14位是工人，8位是緊密接觸者。另外，有兩宗初步陽性與此群組相關，其中一宗是「受限區域」屯門豐景園第一座的居民，個案是家庭主婦，於2月1日發病，昨晚樣本測試呈陽性反應，樓下同座向單位已出現確診個案，涉及三跑工人，屬有源頭個案。

今日其中一宗確診個案是一名三跑地盤工人的緊密接觸者，他本身是屯門龍鼓灘及太古坊地盤工人，於1月27日發病，曾接觸三跑工人的親戚。

另有一宗初步陽性個案是三跑地盤工人，主要工作是搬貨物到不同工地，與之前兩宗個案屬同一分判商。他於2月3日發病，2月4日最後一天工作，昨日病毒測試呈初步陽性。

而有一宗初步陽性個案為在「受限區域」的豐景園居民，她是家庭主婦，於2月1日發病，今日樣本呈陽性。而樓下同一座向單位已有確診個案，涉及三跑工人，屬有源頭個案，而該工人於１月30日送往檢疫。

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