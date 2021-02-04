迎牛年｜年宵花市周六開鑼　人流過多須取票等入場　限逗留一小時

撰文： 梁德倫 最後更新日期： 2021-02-04 21:41

食物環境衞生署表示，15個年宵市場／年花銷售點，將由2月6日（年廿五）開鑼，並開放至2月11日（年三十晚）。署方表示，為有效防疫，除嚴格執行一系列防疫抗疫措施，各銷售點會應用科技監察進出人流並控制場內人數，倘個別年花銷售點的人流增多（顯示燈號為黃色或紅色時），市民須憑票才可進場。 食環署會啟動取票系統，市民可於銷售點現場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票。所取票號只在當天有效，由召集進場起計的60分鐘內可憑票進場，每票不多於兩人。

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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食環署發言人表示，年花銷售點一般營運時間由上午9時至晚上12時，但預告實際開放時間則須視乎疫情、以及個別場地情況等因素而定。各銷售點會應用科技監察及管制場地人流，包括以紅外線傳感器計算場內人數，並會在有需要時啟動取票系統，要求輪候市民根據票號入場。

憑票入場不可多於兩人一組

各銷售點的人流及輪候情況，會以紅、黃、綠燈形式，在各銷售點現場、食環署網頁及運輸署『香港出行易』應用程式上顯示。綠燈代表人流較少，毋須取票進場；黃色代表人流增多，市民須取票輪候進場；紅色代表場內及輪候人數眾多，輪候時間會比較長。

當燈號為黃色或紅色時，市民須憑票才可進場。食環署會啟動取票系統，市民可即場取票，或下載免費流動應用程式遙距取票。所取票號只在當天有效，由召集進場起計的60分鐘內可憑票進場，每票不多於兩人。

食環署免費為攤檔提供一次檢測

一般情況下，取票服務會於各銷售點營運時間結束前45分鐘停止，食環署亦有可能視乎實際情況暫停取票服務。若場地容量不足以消化當天的取票人數，未能進場的票號亦會失效。攤檔經營者和員工必須於銷售點開放前48小時內進行病毒檢測，並於進入銷售點前出示或提交陰性檢測記錄。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次性免費病毒檢測服務，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

此外，食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者亦須在營業時間內在其攤檔提供足夠消毒潔手液供顧客使用。各銷售點會於每日下午及傍晚安排清潔時段，預計每次所需時間約為一小時，期間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

▼2020年維園年宵情況▼