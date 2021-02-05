封區檢測｜旺角、油麻地逾二千人檢測　1人初確診　3人送檢疫中心

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-05 07:40

政府今晨6時許宣布，已完成旺角受限區域強制檢測行動，約70名居民接受檢測，未發現確診個案，惟有3名密切接觸者被送往檢疫中心。 至清晨7時許，油麻地受限區域檢測行動亦告完成，政府指約2160名居民接受檢測，發現一宗初步確診個案。

根據政府聲明，兩個受限區域的強制檢測行動均於清晨完成，詳細情況如下︰

旺角受限區域（即旺角上海街647-651號文華閣）截至今日凌晨零時，約70名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，惟有三名密切接觸者被送往檢疫中心跟進。至早上7時許，政府宣布旺角受限區域正式解封，又指在受限區內派員到訪32戶，當中7戶在過程中沒人應門，經調查後初步相信該7戶為空置單位或住戶為確診人士及其密切接觸者，故於早前被送往醫院或檢疫中心；

2月4日旺角文華閣封區情況：

+ 5 + 5 + 5

油麻地受限區域（即碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號）截至今日凌晨二時，約2160名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案。此外，政府又派員到訪約1200戶，約240戶沒人應門。政府表示將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

2月4日油麻地封區情況：

+ 18 + 18 + 18

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。