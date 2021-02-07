疫下3D虛擬年宵市場開鑼　搞手以維園年宵為藍圖　冀引香港人共鳴

撰文： 溫桂婷 最後更新日期： 2021-02-07 11:00

政府最終決定復辦全港15個地點的年宵花市，開放至年三十晚，並設人流管制措施。然而，人群聚集的情形無可避免會出現。因應本港疫情嚴峻，本地臨時裝飾製作公司 BUNC Decorative Production 參照了維園年宵，設計了網上3D虛擬年宵市場 BUNC V Market ，希望市民能在疫情下「零風險」地感受新年維園年宵市場的熱鬧氣氛。

陳駿業指：「希望市民能透過3D場境體驗到年宵的熱鬧氣氛，而非單單在網上買賣新年商品。」（羅君豪攝）

以維園年宵為藍圖 自家設計不同年宵裝飾

本地臨時裝飾製作公司 BUNC Decorative Production 的董事總經理及創作總監陳駿業指：「希望市民能透過3D場境體驗到年宵的熱鬧氣氛，而非單單在網上買賣新年商品。」

為了增加市民行虛擬年宵的真實感，BUNC Decorative Production 的設計團隊為年宵設計了不同的維園年宵裝飾，包括年宵市場中常見的橫幅，年宵攤檔、大型新年擺設等。BUNC V Market 另增設牛年裝飾牆，舉行活動，收集拜年時最怕親戚問的尷尬問題。有市民留言「幾時結婚」、「人工幾多」、「拍拖未呀」等字句。

▼疫下3D虛擬年宵市場開鑼▼

陳駿業表示，3D 虛擬年宵以維園年宵作為藍圖，當中加入多種維園年宵的常見景物，希望能引起香港人行年宵的共鳴，包括香港中央圖書館和在維園年宵中常見的「耶穌是主」燈牌。另外，較易在香港夜空中找到的獵戶座亦有加入在虛擬年宵的夜空之中。

陳駿業表示，3D 虛擬年宵以維園年宵作為藍圖，當中加入多種維園年宵的常見景物，希望能引起香港人行年宵的共鳴。（羅君豪攝）

疫情促使BUNC V Market 的誕生

在去年11中，BUNC Decorative Production 在商場舉辦了秋祭市集。可是，隨着疫情在11月尾出現了第四波爆發，公司決定取消了聖誕市集，並有了製作網上虛擬年宵的想法。設計團隊遂用約1至2 個月，製作了8-10個不同版本，終在一月推出了BUNC V Market。

陳駿業指：「受疫情的影響，舉辦實體年宵有一定的感染風險。作為一個負責任的舉辦方，我不希望有店主和前往年宵的市民要承受染疫的風險。BUNC V Market的設計是希望能夠減低參加者和入場市民的感染風險。」

這個虛擬年宵暫時有約 3500人瀏覽，陳駿業認為這是他的預期之中。為了吸引顧客瀏覽虛擬年宵市場，主辦方共推出了共6個活動，提供不同的優惠。如有人在6個活動中參加了其中4個，便會獲得抽獎機會，有機會獲得任天堂Switch 一部，希望藉此吸引更多人瀏覽虛擬年宵 。

3D虛擬年宵市場BUNC V Market 遊戲活動攻略

顧客的反應和喜好難以得知

陳駿業表示，虛擬年宵與實體年宵的最大不同是虛擬年宵無法即時得知顧客的反應和網站的迴響。BUNC V Market中只有顯示網站的總點擊率，但就無法得知用家在每間店舖的點擊次數和在每間店舖或每張產品照片的停留時間是多少。

他指：「在實體年宵或市集，店主和舉辦方可以一眼看到年宵或市集的實體情況，而虛擬年宵就只能依靠數據和點擊率去了解顧客流量。可能有的反應較冷淡，只是看了當中的幾間店舖，而不是看到了全部店舖的商品，而這些資訊我們便無法得知了。」他期望在未來能取得更多的用家數據並進行分析，了解用家的喜好。

BUNC V Market 有不同類型的店舖，包括花店、寵物用品店、手作小店和水果店。如果用家有意在虛擬年宵中購物，可以按進每間店舖旁的Whatsapp，Instagram 或Facebook 按鈕，跟店主溝通，進行交易。BUNC Decorative Production只是作為平台提供者，而不參與當中的買賣過程。陳駿業指，一共有 40 多間店舖申請BUNC V Market的虛擬攤位，他從中篩選出20 多間本地小店，並以 800 元一個月的租金租借攤位予每間店舖展出商品。

3D虛擬年宵市場BUNC V Market

檔主：虛擬年宵收費合理 助節省營運成本

本地自家咖啡豆烘焙小店 「Aster Roaster」 成功在40 多間小店中脫穎而出，成為虛擬年宵其中一間攤檔。檔主 Keyman 指出，生意有因網上3D虛擬年宵而上升三至五成。他續指，今年受到疫情的影響，難以舉行實體年宵，又見3D虛擬年宵 BUNC V Market 的想法特別，虛擬攤位租金合理，所以申請加入。

他表示，在參與之前，他已經看過 BUNC V Market的模型，形容3D虛擬年宵如行真實的年宵一樣，加上BUNC Decorative Production 更會在不同時段推出宣傳活動吸引市民，所以感覺滿意。再者，參與虛擬年宵不用投放太多的營運成本，也不用有人駐場，操作上比實體年宵更簡單。

3D虛擬年宵市場BUNC V Market 牛年裝飾牆

另一間有份參加的本地小店「小奇手工橡皮章」的檔主 Karen 表示3D虛擬年宵的想法新穎，但店舖的銷情一般。她認為虛擬年宵的好處是店主不用準備現貨擺設，可節省營運成本。然而，虛擬年宵的可上載的圖片數量有限，可呈現給顧客的產品數量少，顧客未必能了解店舖的所有產品。她指出，「小奇手工橡皮章」本已是一間網店，因此待疫情完結後，她希望會在網上和實體都同步進行銷售。

BUNC V Market 會在網上營運一個月。陳駿業指，2月21日過後，BUNC V Market 不會繼續放在網上，就如實體市集一樣，過了展出期限，便會拆卸所有東西，不會保留。