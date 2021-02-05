【2020經濟高峰論壇】匯聚陸港政商界要員　分析中港經濟機遇

撰文： 謝德勤 最後更新日期： 2021-02-05 20:25

華為雲呈獻《香港01》2020經濟高峰論壇剛於昨天順利舉行，匯聚陸港政商界重要人士與知名學者，從宏觀視野審視中美大國博弈走向及其對香港的影響。香港作為國際金融中心與粵港澳大灣區發展核心引擎，如何發揮自身與區域優勢，在環球政經格局「大洗牌」之中早着先機？在疫情陰霾的困擾下，香港如何開拓新的發展機遇？出席嘉賓秉持「睿智遠思 齊創機遇」的理念作交流，共同為推動香港經濟長遠健康發展出謀獻策。

行政長官林鄭月娥以視像形式為《香港01》2020高峰論壇作開幕禮致辭：「2020年是香港回歸以來的一個重要轉折點，是一國兩制行穩至遠的新起點。外國企業對香港經濟前景有信心，除了因為香港的法治環境，司法獨立、清廉政府、良好規管及國際聯繫之外，另一原因是看到大灣區為香港帶來機遇，香港享有近水樓台的優勢。希望社會各界繼續支持和配合政府的抗疫工作，令香港盡快走出疫情，重新聚焦經濟發展。」

行政長官林鄭月娥以視像形式為《香港01》2020高峰論壇作開幕禮致辭

本屆論壇分為兩部分，第一部分主題「灣區創新發展 港深雙引擎」緊扣新冠疫情衝擊全球這一國際關注熱點。創科和金融兩大產業在疫情下顯現威力，疫情後亦將繼續成為推動經濟增長引擎，隨着疫後重建開展，產業規劃更是經濟轉型升級的重要環節。粵港澳大灣區作為國家重大發展戰略，在中國經濟復甦過程中必將扮演重要角色，港深兩地在其中分擔重要功能，兩大產業如何發揮雙引擎作用？

《香港01》創辦人于品海先生、香港特別行政區行政會議成員任志剛先生、香港交易所集團前行政總裁李小加先生

這一部分分為兩個討論環節，首先請來香港特別行政區行政會議成員任志剛先生、香港交易所集團前行政總裁李小加先生跟《香港01》創辦人于品海先生就金融互通的層面作出分享。討論環節二邀請了香港鐵路有限公司董事局主席歐陽伯權博士、WeLab董事局主席陳家強教授、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民教授及擔任主持的香港金融發展局行政總監區景麟博士從創科合作層面作出探討。其中前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民教授分享：「樂見現時香港有不同的高等學院返回大灣區進行『產學研』合作，有利人才交流。加上香港先天擁有複雜並不同的場景用作發展金融科技，可補深圳之不足。但若不解決通關問題，香港或被邊緣化。」

香港金融發展局行政總監區景麟博士、香港鐵路有限公司董事局主席歐陽伯權先生、WeLab董事局主席陳家強教授、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民教授

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民教授

中美關係新里程 造就香港機遇

美國白宮易主已成事實，中美「脫鉤」論調會否出現新局面？香港作為國際金融中心、航運樞紐與文化交匯地的特有身份，如何繼續發揮？論壇第二部分主題正是「中美大局掀新章 香港危與機」，先由香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生以視像形式進行主題演講，他表示：「外國多項研究指出，鑑於中美兩地應對新冠肺炎疫情表現的差異，此消彼長下，中國經濟總量可能提前在2028年超前美國。針對香港本地層面而言，香港需制訂預案、調整定位，應對未來美國可能採取的打壓措施，並繼續發揮香港在國家發展戰略中獨特的角色與作用，尤其在金融、科技與貿易上轉危為機。」

及後由香港科技園公司行政總裁黃克強先生、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫教授及香港大學中國與全球發展研究所副總監鄧希煒教授就這個主題展開討論，香港特別行政區政府商務及經濟發展局前局長蘇錦樑先生擔任主持。香港科技園公司行政總裁黃克強先生表示：「在中美角力下，香港更需自強。科技園冀幫助公司以香港為基地，在香港做核心研究，發展大灣區、『一帶一路』和東南亞市場，做到『走出去、引進來』」。

香港特別行政區政府商務及經濟發展局前局長蘇錦樑先生、香港科技園公司行政總裁黃克強先生及香港大學中國與全球發展研究所副總監鄧希煒博士