巴裔少女性侵案　事主稱遭兄強姦雞姦逾十次　兄問：尋晚開唔開心

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-05 19:36

巴基斯坦裔少女稱遭父非禮及兄強姦和雞姦案續審。庭上繼續播放女事主的錄影會面，除了早前提及曾被兄長摸私處外，她透露曾遭兄長強姦及雞姦逾10次，而多半發生在半夜，她曾憤怒叫兄離開，兄長卻若無其事地回自己的床。有次她被侵犯後，兄長更問她：「尋晚開唔開心。」她又提及，父親曾趁叔叔及兄長在房內睡覺時，並在她觀看宗教節目時，對她上下其手。

提及遭兄長侵犯哽咽

首被告18歲，學生，是女事主X的哥哥，他否認一項強姦、一項未經同意下肛交及一項非禮罪，次被告40歲，無業，是事主X的父親，被控兩項非禮罪，控罪指兩人在2017年7月至2019年3月間，多番在他們於長沙灣住所性侵犯當時介乎13至15歲的女事主X。

今早播放的錄影會面中，X透露曾被兄長摸下體，她提到被性侵經歷時一度哽咽，但後來仍堅持繼續講述事件。

怒喝離開兄若無其事

下午庭上繼續播放X的錄影會面，她稱兄長曾強姦及雞姦她逾10次，而多數發生在半夜，其中一次遭兄長強姦時，更被大力抓胸，X當時感到憤怒及著兄長走開，兄長及後若無其事地返回自己的床上。

X指自己平時如非必要也不會與兄長說話，更提及有次被侵犯後，兄長問她：「尋晚開唔開心。」她則以粗口回應兄長。

看宗教節目 父突來非禮

有關父親的侵犯，X憶述在2017至2018間曾發生數次有關事件。首次被侵犯時，X正在看一個宗教節目，X的兄長及叔叔正在房內睡覺，父親突然撫摸她全身，包括胸部及私處。對於遭父親侵犯，她感到很震驚，曾試過在被侵犯後反鎖自己在房間。

案件編號：HCCC80/2020