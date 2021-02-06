封區檢測｜馬鞍山突擊封區　居民批資訊混亂：封咁多次都仲咁哩啡

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-06 11:37

政府連續六日突襲封區，昨晚（6日）馬鞍山恆安邨恆江樓亦被列為受限區域「突擊封樓」，有居民反映政府已多次進行封區行動，但情況卻未有改善，依然十分混亂；亦認為兩日的強制檢討限期未到，突然卻被封樓，資訊混亂；有居民則認為封樓檢測可保障大家健康，更認為全港都應該做一次。

馬鞍山恆安邨恆江樓於昨晚被列作受限區域，在內人士須留在其處所內並接受強制檢測。（馬煒傑攝）

港府連續六日將疫廈列為受限區域封區檢測，而馬鞍山恆安邨恆江樓於昨晚亦被列作受限區域，在內人士須留在其處所內並接受強制檢測，過程中政府派員拍門通知住戶檢測，截至今日凌晨二時，已有457名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。直至今日（6日）早上七時起，持陰性檢測證明或配帶手環以證明已接受強制檢測居民向工作人員提供個人資料後，陸續於指定出口離開。

居民：封咁多次都仲咁哩啡

居民陳先生早上向工作人員登記後，獲放行離開受限區域。陳先生認為封樓檢測的情況混亂，「都封咗咁多次，都仲咁哩啡，工作人員好似都唔係咁熟」，他又指出昨晚在樓上向下望時，見到有居民「發爛渣」希望可以離開，認為「封樓係好，但都阻到唔少人」。

早上七時起，持陰性檢測證明或配帶手環以證明已接受強制檢測居民向工作人員提供個人資料後，陸續於指定出口離開。（馬煒傑攝）

資料混亂 本兩日檢測突然封樓

另外，陳先生亦認為資訊混亂，他指出於4日收到強制檢測令，本於兩日內完成檢測便可，但昨晚又突然封樓，令不少居民都感到混亂，而陳先生則於昨日早上十一時已跟從強制檢測令進行檢測，晚上又突然被封樓不準離開，認為應先讓居民跟從強檢令進行檢測，人數不理想才「封樓」，同事陳先生亦指出，工作人員並沒有告訴居民什麼時候可以離開，他則是從新聞報導中才得知七點後可以。

居民：封區好事嚟 全港都係咁仲好

另一位居民陳先生亦於昨日下午已完成檢測，而昨晚封樓時，亦無人拍門叫他們落樓再進行檢測。他指並不知道工作人員於甚麼時候開始放行，只是起床後想外出吃早餐於是便「落樓睇睇」，碰巧提供陰性證明後便獲准離開。陳先生則認為封樓檢測是有必要，「好事嚟，大家都好，唔洗你顧我我顧你」，更認為「全港都係咁仲好，到時去邊都唔使驚」。

早上七時起，持陰性檢測證明或配帶手環以證明已接受強制檢測居民向工作人員提供個人資料後，陸續於指定出口離開。（馬煒傑攝）

公司特意放假一天以進行檢測

居民沈女士亦同樣一早已跟從強制檢測令進行檢測，昨晚工作人員拍門時，因為已有證明，但亦需要再次進行檢測。而由於特殊情況，沈女士公司亦特意給她一日假期讓她進行檢測；而對於封樓檢測的安排沈女士則感到滿意，「幾好吖，可以更安全行出門口」，她又指出在新聞報道中得知有多戶仍未檢測，所以認為封樓檢測是有需要。

居民：對過程感到滿意

居民林先生則先前並未有進行檢測，於昨晚收工回家後，於大約九時工作人員拍門，才到樓下進行檢測，並對過程感到滿意，「幾好，個人安心啲」，唯同樣指出資料混亂，事前知道什麼時候可以離開，今日早上被太太叫醒後，查看手機短訊才離開。