大廈強制檢測門檻再收緊　即使一宗有源頭確診　仍須納入強檢公告

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-06 18:39

衞生署衞生防護中心總監林文健自上月底出任新崗位後，今日下午首次出席疫情記者會。林文健在會上公布，由於本港疫情反覆，社區傳播鏈仍然存在，政府將進一步收緊大廈強制檢測門檻，由今日起全港所有地區，若商住或住宅大廈，只要出現一宗新增確診個案，顯示有傳染或感染風險，會被納入強制檢測公告。

衞生署衞生防護中心總監林文健自上月底出任新崗位後，今日下午首次出席疫情記者會。（麥凱茵攝）

大廈出現一源頭確診須強測

林文健表示，早前的大廈強制檢測門檻，只要大廈出現一宗源頭不明個案，會被納入強制檢測公告，但收緊措施後，即使大廈出現一宗有源頭個案，亦會納入強測公告。他解釋，過去兩周累計300宗確診個案，無源頭比例約佔超過3成，在疫情反覆之下，相信目前是關鍵時刻，加強措施壓抑疫情，「希望行快幾步」，以達到「清零」目標。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮補充，若大廈新增確診個案，是從強測檢測中偵測出來，大廈便毋須再做檢測。（資料圖片）

政府連續多日突發封區，被外界批評措施「擾民」。（資料圖片）

另外，林文健指，由於建築地盤風險高，相繼出現較大型感染群組，如機場三跑地盤群組，故會加強兩方面措施。（資料圖片）

本港今日新增19宗個案，16宗本地個案中。（余俊亮攝）

本港今日新增19宗個案，16宗本地個案中，源頭不明個案佔6宗，分別是退休人士、學生、外傭、老師及保安。衞生防護中心公布，6宗不明個案分別居於粉嶺馬屎埔西村、紅磡長樂大廈、紅磡高山道得利閣、上海街文華閣、鰂魚涌英皇道惠利大廈及屯門富泰邨美泰樓A座。

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