年廿八洗邋遢│羅致光籲掃除注意職安　外傭可拒不安全清潔外窗

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-07 11:02

過兩天便是年廿八洗邋遢，許多家庭會進行大掃除。勞工及福利局局長羅致光今日（7日）發表網誌，呼籲年晚掃除注意職安，他提醒，如僱主要求外傭在違反合約條文的情況下抹外窗，外傭可拒絕有關要求。

勞工及福利局局長羅致光今日（7日）發表網誌，呼籲年晚掃除注意職安，他提醒，如僱主要求外傭在違反合約條文的情況下抹外窗，外傭可拒絕有關要求。(資料圖片/梁鵬威攝)

羅致光指，年末時段，家務助理特別渴市，忙起來可能忽略職業安全。今年受疫情影響，更可能多了「不熟手」人士自行落手落腳清潔家居，所以無論熟手或不熟手，都應做足安全措施。我亦要特別提醒外傭及僱主，由2017年1月1日開始，外傭的「標準僱傭合約」已加入一項有關清潔外窗的條款，以保障外傭的職業安全。如僱主要求外傭在違反合約條文的情況下抹外窗，外傭可拒絕有關要求。

羅致光表示，近年工業意外數字及意外率，明顯下降，但死亡數字，並未明顯減少。近月有幾宗不幸的新聞，涉及離地一米多至不足數米的高度墮下，可能是失去平衡而引至嚴重的傷亡。這些嚴重意外正好說明，看似簡單的工作，也有機會造成嚴重後果。他表示在最近和勞工處同事於例行工作會議中，計劃在未來要加強宣傳教育，提高一般僱員的安全意識。就算是一名文員，要攀高拿取文件，亦應有基本的工業安全意識。

▼2月4日，港府「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼