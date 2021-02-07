陳茂波：年中將公布碳中和長遠策略　須把握綠色浪潮發展潛力

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-07 11:10

為應對全球氣候變化帶來的挑戰，港府在《2020施政報告》宣布力爭在2050年前實現碳中和。財政司司長陳茂波今日（7日）發表網誌，指政府會在今年年中發表實現碳中和的長遠策略，他並表示須好好把握綠色浪潮帶來的發展潛力。

財政司司長陳茂波今日（7日）發表網誌，指政府會在今年年中發表實現碳中和的長遠策略，他並表示須好好把握綠色浪潮帶來的發展潛力。（李澤彤攝）

陳茂波在網誌指，氣候變化除了會改變大眾起居生活，社會經濟活動都需要調整，從而透過系統性的變化來推動可持續的生活和經濟發展。這不單會影響個別的產品和服務，更將影響到產業鏈和產業群結構，因而造就新的商機和新的就業機會，強調必須好好把握綠色浪潮帶來的發展潛力。

陳茂波指，過去幾年的財政預算案，都投放資源在環境保護和優化城市建設，以改善城市環境和空氣質素，讓香港成為更宜居的城市。與此同時，亦透過綠色金融服務和其他政策措施，從多向度建構和推動綠色產業發展，創造就業。他以去年《財政預算案》為例，政府在環保方面便投放了超過100億元，當中包括了推動電動車普及化、淘汰歐盟四期柴油商業車輛、電動渡輪試驗計劃、成立低碳綠色科研基金、延長清潔生產伙伴計劃和廢紙回收等，相關的措施正在逐步落實。

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