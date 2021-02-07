社聯調查指近四成失業家庭陷貧窮　中等學歷失業率破8%　促設援助

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-07 13:40

過去一年疫情爆發，失業率持續高企。社聯今日（7日）發布一項調查，發現有超過三成失業及就業不足家庭，陷入貧窮情況，但影響範圍廣，失業情況不限於低學歷人士，無論由小學、中學到專上教育學歷的失業率，均超過8%。 社聯促請政府設立短期失業援助，並進一步放寬在職家庭津貼申請門檻至36小時。

社聯促請政府設立短期失業援助，並進一步放寬在職家庭津貼申請門檻至36小時。 （黃詠榆攝）

社聯業務總監黃健偉指，機構按2020年第3季（7月至9月）的數據，分析本地失業、就業不足人士特徵及對個人、家庭的影響。

社聯總主任（政策研究及倡議）黃和平指，失業時期的中位數，由2020年第1季的69天，持續上升至第3季的108天，認為情況值得關注。

整體而言，目前有17.1%從事經濟活動家庭受影響，即在359,900家庭中，最少有一名成員面對失業/就業不足情況黃和平坦言，失業導致收入貧窮，失業家庭的貧窮率達39.2%；失業及就業不足家庭的失業率達34.1%。

公屋的人士失業率最高達到10.3%

至於按住屋類型劃分，居於公屋的人士失業率最高，達到10.3%，其次是居屋等資助房屋，失業率為6.9%，居於私樓人士的失業率亦達5.8%。

黃和平說，受疫情影響，中等及基層職業失業率同樣急劇上升，如工藝及有關人員、服務工作及銷售人員、非技術工人等。社聯分析，曾從事中等及高級職位，而失業的人士，估計收入減幅均超過5成，比率高於基層失業家庭。

社聯又指，失業情況亦不限於低學歷人士，無論由小學、中學到專上教育學歷的失業率，均超過8%，專上教育（文憑/證書）更是最高，達到8.9%。

專業人員、經理及行政級人員等貧窮率高於40%

至於專業人員、經理及行政級人員、輔助專業人員、工藝及有關人員、機台及機器操作員及裝配員，其貧窮率均高於40%，反映不同階層一旦失業，同樣面對貧窮風險。

黃健偉指，不少中層家庭本身「過得去」，不易申請綜援，目前較少福利計劃可幫到他們。他亦認為，政府上周宣布，放寬職津門檻，「本質是在幫仍在工作的人」，幫不了失業人士。

社聯促設立短期失業援助 放寬職津門檻至36小時

勞福局局長羅致光早前再強調，臨時失業援助金不可行，更形容為「非合理的社會政策」，黃健偉認為，目前失業情況與平時失業狀況，有本質上的分別，解釋如失業率約3%時，近乎「全民就業」，故失業時數期短，但目前失業率高企，由數據上可見，失業時期亦更長。

社聯建議，政府設立短期失業援助，並一步放寬在職家庭津貼申請門檻至36小時，及研究失業保險制度、改善綜援制度。

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