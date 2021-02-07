仁濟醫院83歲女病人初步確診　曾入住外科病房　同病格患者須檢疫

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-07 17:50

新冠肺炎疫情嚴重，本港今日（7日）新增27宗個案。醫管局指，仁濟醫院有一名83歲女病人初步確診，她當時因腹痛而到急症室求診，並未有呼吸道感染病徵，故安排了她入住外科病房，後來透過篩查計劃，才發現該名病人檢測結果呈陽性。 醫管局又指，若所有病人都要先等待檢測結果才進入病房，認為在醫院運作上有困難。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片/黃舒慧攝）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，仁濟醫院有一名病人初步確診。她是83歲女病人，在2月5日因持續腹痛到急症室求診，當時她有發燒，但沒有其他呼吸道感染病徵，故被安排入住外科病房，並接受新冠肺炎入院篩查測試。

與5名病人同病格 需要檢疫

何婉霞說，透過篩查計劃發現該名病人檢測結果呈陽性，故已即時轉送到隔離病房，現時情況穩定。由於當時有五位病人曾與她入住同一病格，故被列為密切接觸者，要安排隔離檢疫。

若所有病人都要先等候結果 指運作有困難

被問及為何未有檢測結果前，便已安排病人進入外科病房，何婉霞回應指，若病人有上呼級道病徵、與確診者有接觸史或有工作風險時，便要先在急症室做檢測，然後再等待結果。不過，當時病人只是腹痛，並無其他上呼吸道感染病徵，雖然病人當時有發燒，但相信當時醫生的臨床決定，是認為與腹痛的關係較大，故安排了她入住外科病房，而為謹慎起見，當時已為她做入院篩查測試。

何指，病人可能因其他問題入院，若所有病人都要先等待檢測結果才入病房，認為在醫院運作上有困難，亦不想因為要等待檢測結果，而影響病人接受急需治療。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

不少個案病徵輕微

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦指，最近不少個案的病徵較輕微，甚至有人無病徵，有人只是鼻塞、流鼻水、頭痛等，很多人不以為然，後來才發現確診，故建議即使只有病徵輕微，亦應盡早求醫。