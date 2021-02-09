確診食肆｜增4餐廳　東輝大廈麥當勞、旺角Black Coffee上榜

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-09 23:54

本港周二(9日)新增26宗個案，有21宗為本地個案，5宗源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再4間食肆有確診患者到訪，包括快餐店、咖啡室、酒樓及粥店。有確診者亦曾到訪中環大廈。

東輝大廈麥當勞昨日已貼告示，指有僱員確診，於昨日已關閉。旺角百利達廣場的Black Coffee昨日亦在社交網站指有曾到訪顧客確診，要進行清潔，會在農曆新年後才重開。

（香港01製圖）

一名15歲確診女子（個案編號：10673），居於鰂魚涌惠利大廈，為源頭不明個案，她報稱曾到東輝大廈的麥當勞。東區區議員梁詠詩昨日於facebook表示，東輝大廈的麥當勞已關閉，門口告示指因有員工確診，即時關閉進行消毒，亦會銷毀所有食材。

旺角百利達廣場地舖Black Coffee亦曾有確診患者到訪，該名患者為27歲男子（個案編號10675），為與其他個案相關的確診個案。

Black Coffee facebook專頁昨日下午已發文，指收到衛生署通知，餐廳需要「深層清潔」，由昨日起已「提早收爐」，將於農曆新年後再開業。

旺角Black Coffee於Facebook表示收到衛生署通知，餐廳需深層清潔。(facebook截圖）

元朗和粉嶺亦分別有酒樓和粥店出現確診患者顧客，當中元朗交通廣場的牡丹金閣顧客為53歲男子（個案編號：10686），為源頭不明個案，居於元朗南邊圍；一名75歲確診男子（個案編號10681）亦曾光顧粉嶺水上人生滾粥。

另外，較早前個案編號10645的患者早前報稱曾到屯門V city，衛生防護中心今更新名單，患者曾於V city的峰壽司光顧。

今日亦有患者曾到中環大廈、及油麻地玉器小販市場。

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼