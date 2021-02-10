封區檢測無失敗？徐英偉寸記者政治化最擾民　惟誤稱新冠病毒是菌

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-10 20:18

本港疫情稍見回落，港府今（10日）於記者會宣布，倘疫情持續平穩，可望農曆新年假後、本月18日（初七）有限度放寬禁晚市等措施。當局又稱過去一個月的抗疫策略成功，包括連續多天的突襲封區強檢行動，惟多次封區都找不到確診患者，部份市民不滿政府擾民。被問到港府有否為封區強檢釐定「失敗」標準，民政事務局局長徐英偉隨即反擊，稱倘疫情再爆發，市民將抗疫工作過度政治化，始是最擾民之事，他又強調，不希望此事發生，因為港人「唯一敵人就係呢隻菌。」（編按：疫情由新型冠狀病毒引起）

2月6日封區檢測，土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈。（廖雁雄攝）

徐英偉指出，封區檢測有不同考慮因素，當局至今已進行多次行動，正如專家所言，可於最快及最短時間剪斷區內傳播鏈，他個人則認為，並非以每日檢測量作為目標，反之「一個（確診）都唔駛做」則最為理想，因代表區內已無強制檢測必要，「咁即係話呢個區冇必要同需要去做呢啲咁快嘅檢測，去將區內風險減到最低。」

徐英偉指，未來政府會在強制檢測的執法上再加強。(李澤彤攝)

徐英偉又稱，確診數字有明顯下降，不明白何謂記者所指的「失敗」，記者再追問，為何疫情回落僅歸功於當局政策，而非市民齊心抗疫，徐聞言後認同其説法，解釋當局政策非唯一成功指標，「好多社交距離限制，大家（市民）都有跟從。」

他隨後再就「失敗」解説，指疫情倘再爆發，當市民過分政治化，將訴求放在抗疫工作，「先係最擾民，都不希望喺抗疫睇到發生嘅事」，因市民需共同抗疫，「唯一敵人就係呢隻菌。」