安心出行｜不足20確診者用　無找到新個案　向行花市市民發提示

撰文： 鄧穎琳 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-11 18:27

港府自去年11月推出「安心出行」應用程式後，今年初開始積極市民使用，並在昨日（2月10日）公布，若疫情穩定，年初七（2月18日）起或有條件放寬食肆營業限制，但客人晚市入場時，須用「安心出行」記錄行蹤，或由食肆登記顧客個人資料。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去無用安心出行找到新個案，少於20名確診者有使用。 有兩名確診者，曾在發病期間，分別去過源禾遊樂場和觀塘遊樂場花市，當局透過程式通知同時段到訪的市民。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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張竹君：無因安心出行找到新個案 被通知者不會強制檢測

張竹君在疫情記者會中表示，無因安心出行追蹤到個案，不足20名確診者有使用。她指，程式不會收集資料，除非是確診者，就會將其資料上載至衞生防護中心，再與患者比對口頭和程式的數據，同時期到訪市民也會收到通知，建議有關市民留意自己身體狀況，強調收到通知並非要求強檢。

至於確診者曾到不同是食肆，張竹君指，不會因為一個普通個案就去索取資料，除非該食肆有員工或顧客爆發，才會透過此程式通知有關人士做檢測。

▼ 2月11日農曆年三十，維園年宵花市情況 ▼

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確診者曾到花市 已向相若時間到訪者發提示

政府年宵花市設有安心出行二維碼供入場人士掃描。據防護中心資料，源禾遊樂場及觀塘遊樂場兩個花市分別曾有確診者到訪，當中55歲火炭銀禧花園6座男住戶（確診編號：10702），他在2月6日發病，並在2月7日或之前到訪源禾遊樂場花市；而觀塘遊樂場花市，則有一名55歲女確診者（確診編號：10704個案）曾在2月8日或之前到訪，該女子2月7日發病，屬關連個案。

政府資訊科技總監辦公室回覆《香港01》查詢時表示，據兩名確診者向衞生防護中心提供的資料，他們在傳染期內曾到訪場所的資料，已發放到所有「安心出行」用戶作比對，相若時間到訪的用戶會收到感染風險提示。資科辦又稱，為保障用戶私隱，「安心出行」 使用的出行記錄及比對只在其手機內進行，政府資科辦不會備有相關使用或發出通知的統計數字。

張竹君形容情況就如曾到訪街市及超市等，加上屬有源頭個案，在逛花市期間有戴口罩，相信在花市感染機會小，但會通知有關場所加強清潔。她又指，除非有關場所有多人確診，懷疑該地方有爆發情況，才會要求停業，以及要求相關人士檢測。

本周下載升12% 達55萬

政府2月10日公布，若疫情穩定，年初七（2月18日）起或有條件放寬食肆營業限制，但客人晚市入場時，須用安心出行記錄行蹤，或由食肆登記顧客個人資料。消息傳出後，「安心出行」下載量有上升趨勢。

「安心出行」應用程式支援iOS、Android及華為的流動裝置，據政府資訊科技總監辦公室回覆，「安心出行」流動應用程式最新下載數字逾55萬，當中iOS及Android 分別佔20多萬及30多萬，至於華為的下載數字則未有提供。參與計劃的場地數目方面，共有逾7萬個公私營場地參與計劃，其中私營場所佔逾5.5萬個。