港求得車公中籤　解籤師傅：港府舉棋不定憂疫情反彈　不評國安法

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-13 11:02

今日（13日）是農曆大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早按習俗，7時在沙田車公廟為香港求籤祈福。劉業強為香港求得第45號中籤，籤文為：「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」。 解籤師傅陳天恩指籤文批評港府處理疫情未能一氣呵成，仍舉棋不定，形容防疫措施「東一忽西一忽」，效果不大。如政府仍未能果斷處理疫情，本港恐爆發第五、六波，「再爆發起就不得了，會影響整個經濟」。他又預期疫情最快今年9月才可退散。 被問到籤文對本港政局有何啟示、以及港區國安法等對本港影響時，陳天恩則不願解下去，坦言「唔方便去講，講落去只有講多錯多，一陣以為對政府不滿就無謂啦」。

2月13日，新界鄉議局主席劉業強早上7時在沙田車公廟為香港求籤祈福，並為香港求得第45號中籤。（歐嘉樂攝）

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劉業強求得的第45籤解曰：「凡事不合，自身平安」。沙田鄉委會則為沙田求得第14籤號中籤。陳天恩指出，45籤中第一句「下手須教一酌先」是政府「揸住棋唔知放邊」，舉棋不定；第二句「世情局面苦徒然」是指世間事情好似捉棋一樣局局新鮮。

第三句「積薪歷火非無事」則表示如控制疫情不當「一樣會生長返生嚟，分分鐘再爆第五、六波」；第四句「識者能知火未燃」是指疫情如再爆發「知道錯就太遲」，將會影響整個經濟。

解籤師傅陳天恩指籤文批評港府處理疫情仍舉棋不定，形容防疫措施「東一忽西一忽」，效果不大。（歐嘉樂攝）

他又勸喻政府處理疫情要果斷，應順從民意封關、禁足28日，「疫情全面減退大家都好」。陳又籲香港市民都要注意個人情況，「唔好再搞個『跳舞群組』出嚟」。被問到籤文是否指處理疫情相關官員是否應下台，陳則認為「換邊個醫生都一樣，唔係換人而係要換思想」，擺脫舉棋不定的局面。

拒評國安法及政局：講落去只有講多錯多

被問到籤文對政治局面的啟示，陳天恩指劉業強求籤時或只求本港疫情及經濟，故籤文對政治方面啟示不大。而對《港區國安法》方面，他則稱因較敏感，不方便提及，「講落去只有講多錯多，一陣以為對政府不滿就無謂啦。」