市建局兒童樂團改視像表演　團員藉音樂紓緩情緒

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-16 00:00

疫情下面授課堂暫停多時，對學生構成一定影響。市建局成立「市建童樂‧社區樂團」的兒童樂團同樣受疫情影響，需要透過視像上課及表演。 有參與的學生及家長指，視像課堂雖不及面授，參加樂團能充實停課的空檔，甚至能利用音樂紓緩壓抑情緒。協辦樂團的團體指，社工透過活動協助了解基層家庭於疫情下面對困難，藉音樂改善情況。

市建局成立「市建童樂‧社區樂團」的兒童樂團。（張嘉敏攝）

就讀小四的何柏熙今年為第三年參加樂團，於團內學習口風琴。他為庇利街／榮光街發展項目影響的家庭之一。他指，參加樂團後認識了搖滾樂，更會不時於網上搜尋相關的音樂；他的媽媽何太太亦指，柏熙個性活躍，形容他為「好好精力」，惟疫情停課令柏熙無從發洩，而學業上亦構成壓力，「學校教完好快就唔記得，去到做功課就話『唔識做』。」幸好，透過音樂能令柏熙學會宣洩情緒，「去到瓶頸位就會去聽音樂，」更會自學結他等。

就讀小五的馮煥婷於去年加入樂團，開始學習結他，她同樣受啟明街／榮光街發展項目影響，現遷往唐樓。她的媽媽馮太太指，疫情停課令女兒日常只玩遊戲機，參與樂團令她的生活更為充實。

何太太（圖右二）稱，兒子透過音樂改善情緒。（張嘉敏攝）

活動發現學童情緒因疫情受困

受疫情影響，樂團今年未能到安老院舍實地探訪，需要改以視像形式向一班長者拜年。樂團除預先拍攝賀年歌短片外，亦有與一班長者互動。參與探訪的李嘉豪及劉倩妍指，安老院舍的院友於過程中投入，不但跟從音樂打拍子，亦積極參與遊戲，令他們對長者改觀。

協辦的社企「加油·音樂」創辦人Kitty指，網上授課難免影響學童的學習，導師則會拍攝短片加強學習。她又指，社工透過活動發現基層家庭受疫情所困，如有預備升中的學童突然情緒受困，變得不積極學習，後來發現她擔心未能跟上學習進度，甚至不肯進食早餐，希望爭取時間溫習。經過社工開解後，該名學童情緒有所改善，後來更主動參與樂團表演。

市建局於2018年資助成立「市建童樂‧社區樂團」，為土瓜灣舊區的基層兒童提供免費音樂培訓。樂團至今有46名成員，當中一半為現居或曾居於土瓜灣重建項目範圍內。