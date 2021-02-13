美麗都大廈再多2人染疫　持「行街紙」　與華源大廈患者相識

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-13 19:38

新冠肺炎疫情持續，昨日有一宗確診個案須強制檢測的尖沙咀美麗都大廈被爆出有兩名持行街紙人士初步確診。衞生防護中心今（13日）證實該大廈有兩宗初步確診個案，二人均於去年抵港，並持有「行街紙」，並與今日確診的華源大廈染疫居民是相識，但後者是否亦持「行街紙」則仍待調查。當局又指，美麗都大廈有劏房，住戶須到檢疫中心隔離。

美麗都大廈有兩名初步確診者，分別是在去年7月和10月從海外抵港。（余俊亮攝）

美麗都、華源大廈患者互相識

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，美麗都大廈有兩人初步確診，二人分別在去年7月和10月抵港，與昨日同廈確診的住戶（個案編號：10735）是朋友，但並非住在同一間劏房。被多次追問三人是否從內地或其他地方偷渡抵港，張竹君表示確診者從馬來西亞抵港，但未有正面回應另外兩人是否內地人，只稱知道兩名初步確診的人士，相信亦是持有「行街紙」，個案會交紀律部隊跟進。

張竹君續指，同區的華源大廈亦新增一宗確診，被納入強制檢測名單，患者報稱無業，與美麗都大廈染疫住戶有關連，四人部分相識，會到互訪對方的住所。

同層劏房戶需檢疫

尖沙咀劏房林立，張竹君指留意到美麗都大廈有劏房，其他劏房住戶亦會被送往檢疫中心。

眾新聞昨夜引述消息指，3名內地偷渡來港人士初步確診，持有「行街紙」，可能曾在本港工作，其中兩人為年屆30歲的女性，報稱居於美麗都大廈，另一人亦為女性，居於華源大廈。報道又指，三人並非近期才偷渡抵港，未有被入境處遣返，更獲發「行街紙」。

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