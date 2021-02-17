美食車｜先導計劃第五年剩三架營業　經營者：似等自然流失

撰文： 鄧家琪 最後更新日期： 2021-02-17 08:00

你還記得那些泊駐本港各大旅遊景點的美食車嗎？為期兩年的美食車先導計劃在2017年推出，曾延長兩年，受社會事件及疫情衝擊，政府去年10月再決定，延長多一年至2022年2月2日。有營運者感到無所適從，有人選擇「退賽」，最初15架美食車，來到2021年剩下12架；有人選擇「中場休息」，直至2月，有營業的車只有3架；亦有人堅持「踢到完場」，只要計劃未完，都會繼續營運。

美食車先導計劃由旅遊事務署主導，累計曾有16個地點，不過疫情前只剩下13個指定場所。（林頌華攝）

歷一個半月「有出冇入」 政府資助「吊命」兩個月

Leo在2017年獲得美食車牌照，長駐迪士尼樂園及梳士巴利花園。踏入第四年，遇上新冠疫情，旅遊業停頓，13個指定場所當中，不少自去年年初亦暫停開放。Leo轉陣至觀塘海濱，又申領臨時公眾娛樂場所牌照，得以進駐及非指定地點大尾篤；惟其後疫情加劇，兩個場地都不能再進駐，一時間他頓失營業點，連外賣生意都做不了。Leo憶述有一個半月完全沒有收入，期間政府在第一輪防疫抗疫基金，向飲食界中持食物製造廠牌照的食肆派發8萬元津貼，美食車受惠，亦獲豁免2019至2021年的食物製造廠牌照續期費（$3,740）、商用車輛牌照的牌照費（$2,404）及每年續領車輛牌照所需的首次驗車費（$695）。

Leo稱營運美食車的經常性開支每月約3萬元，兩個月已幾乎用盡8萬元資助。（林頌華攝）

然而，資助可謂杯水車薪，Leo稱營運美食車的經常性開支每月約3萬元，包括應付車輛牌照、保險及後台廚房等，8萬元資助，兩個月已幾乎用盡，生意再次轉虧。

西九文化區成唯一落腳點

曙光來自近期「避疫」好去處西九文化區。那裏自2020年6月起容許美食車進場，Leo看中西九周末人流旺但食肆較少，平日亦有附近居民幫襯，氣氛又配合他的美食車，於是去年12月初起轉戰西九。行家也看準這裏，近月，西九文化區就停泊了三輛美食車。

西九文化區去年6月「開綠燈」，近月停泊了三輛美食車。

大型活動全取消 最旺場迪士尼關二百多天

美食車先導計劃由旅遊事務署主導，剛開始時推出八個落腳點，包括金紫荊廣場、尖沙咀梳士巴利花園和兩個主題樂園，累計曾有16個地點。不過因各樣緣故，疫情前只剩下13個指定場所。

16個美食車場地現況

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＜圖輯＞16個場邊D開邊D閂

當中，迪士尼樂園一直是「吸金保證」，2017年至2020年總收入達2845.8萬元，遠超其餘場地。收入排行第二、三的尖沙咀藝術廣場和梳士巴利花園，亦受社交距離措施影響，2020年多次封場，美食車無法營業。

2017年至2020年美食車總收入

2017年至2020年美食車總收入（資料來源：旅遊事務署）

計劃亦容許美食車參與旅發局舉辦的大型活動，如香港龍舟嘉年華和香港電競音樂節。但根據立法會文件，截至去年7月中，美食車僅參與過七場旅發局活動，例如電動方程式香港大獎賽，Leo稱美食車只參與過2017年一屆，而美酒佳餚巡禮，2020年第一次容許美食車進場，可惜礙於疫情最終未能成事：「變咗我哋得唔到一啲喺政府計劃下嘅好處。」經營者們可申請參與的自選活動在疫情下也大減，想營業但處處碰壁。

美食車過去參加活動情形：

計劃一延再延 經營者陸續退出

回顧2017年推出美食車先導計劃時，本來入圍的華星冰室和小甜谷在正式開業前先後退出，據悉，當時華星冰室就豁免場地租金及美食車自由停泊一事，未能與旅遊事務署達成共識而退出，由候補名單上的Jajambao擦餐飽及Leo負責的The Butchers Club美食車頂上，其後第三架「創意美食」退出，沒有替補，正式「落地」做生意的車敲定為15架。

2019年2月，當局承認有美食車表現不盡如人意，但亦指有商戶成功落戶地舖，美食車「仍有營運空間」，延長計劃兩年至2021年2月，惟Jajambao擦餐飽及粵廚點心專門店，分別在2019年12月和2020年2月退出。到去年10月，政府宣布再延長計劃一年，但據最新旅遊事務署向《香港01》回覆，七桌子X樺得園點心專門店亦已交還牌照。即截至今年2月，尚有12架車持有牌照，近期有營業的僅剩The Butchers Club、八珍醬園及泰妹美食車。

截至今年2月，尚有12架車持有牌照，Leo主理的The Butchers Club是其中之一。（林頌華攝）

經營者：似等自然流失

政府「吊命」一年但支援有限，Leo轉戰西九後，才勉強收支平衡，他嘆道：「有個感覺似係：『你哋會唔會自然流失？』......我覺得（延長）呢年佢哋（政府）係觀察這呢件事，唔係為咗營運者著想。」

話雖如此，Leo亦表示只要計劃不取消，都會繼續經營：「如果冇呢件事(取消計劃)，我哋都會諗吓點樣延續落去。」運輸署去年底，修訂續領的美食車車輛牌照條款，列明「不得用作美食車先導計劃下的美食車以外的用途」，即一旦計劃結束或車輛退出，車輛就不會獲運輸署續商用車輛牌，將不能在馬路行駛，Leo稱只可「劏車」後，繼續使用美食車的外殼，用拖車將它送到場地營業。

運輸署去年底，修訂續領的美食車車輛牌照條款，列明「不得用作美食車先導計劃下的美食車以外的用途」。（林頌華攝）

四年過去，Leo的美食車的投資已回本，但政府對計劃去向舉棋不定，令他未敢放手投資更多，翻新設備的決定遲遲未定。他亦希望政府支援更多，准許美食車參與更多官方活動，放寬參與自選活動和自選場地停泊的要求，毋須再申請臨時公眾娛樂場所牌照，只要食環署或美食車辦事處首肯便可營業。

四年過去，Leo的美食車的投資已回本，但因計劃方向未定，未敢放手投資。（林頌華攝）

署方：會繼續與營運者保持溝通 再決定未來路向

其餘九架最近未有營業的美食車中，其中三架回覆稱有續牌，正等待疫情復甦，有適合的時候，或會再次營業。

旅遊事務署表示，自去年年初疫情爆發以來，多個美食車營運場地在大部份時間均持續關閉，以致美食車未能正常營運，署方會繼續與美食車營運者保持密切溝通，收集更多美食車業務的數據，再決定先導計劃的未來路向。