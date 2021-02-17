增10宗無源頭　34歲無業男拜年累50人檢疫　圓玄護老院員工初確診

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-17 18:20

新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生署今日（17日）公布新增16宗個案，當中12宗為本地個案，但多達10宗感染源頭不明，累計個案增至10,813宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，10宗源頭不明個案遍布多個行業，包括廚師、廚房工作人員、裝修工、食品廠人士等。有34歲失業人士亦確診，並在新年期間曾向「幾隊人」拜年，引致40至50人需要隔離檢疫。 另外，今日另有10宗初步確診個案，當中包括一名順利邨圓玄護老院護理員確診，30名工作人員、50名院友需隔離檢疫。初步確診中，還有一名於天后電氣道御名軒做酒樓知客人士確診。

確診者遍布多行業 失業人士過年期間拜年 超過40人過年

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日10宗源頭不明的個案遍布多個行業，包括地盤工、廚師及裝修工等等。其中有地盤工從2月9日起，未有再上班，其後在本月13日（年初二）做檢測確診，相關地盤會安排員工做檢測。

至於荃灣海壩街都好燒臘餐廳廚師確診，11名同事須送檢疫；油麻地廣發商業中心一名廚房工作人員確診，9人需要檢疫。另外，一名34歲男士，自11月開始無工作，在新年期間曾參加很多拜年活動。張竹君形容，該男子在新年期間，曾向「幾隊人」拜年，包括在自己家和親戚家，共計有40至50人被列為緊密接觸者需要接受檢疫。他在2月13日、14日都有活動，至於親戚家位於元朗葡萄園。



另外有裝修工、以及於九龍啟德道工作的文職人士確診，二人均沒有在傳染期上班，後者導致有20多人被列為緊密接觸對象，需要接受隔離檢疫。

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圓玄護老院有護理員初步確診

初步確診的10宗個案中，另有大埔88廣場的一名女士確診，她屬於無源頭個案，僅在餐廳用餐，沒有做其他的事情。

另外，順利邨圓玄護老院有護理員初步確診，她在2月12日時已發燒，但一直工作到2月15日仍在工作，還曾與同事一起用餐，導致50多院友、30多工作人員續被送檢疫。位於天后電氣道金閣大廈的「御名軒」，一名酒樓知客在公司檢測中發現染疫，屬無病徵、無源頭個案。

多一宗輸入個案帶有變異基因

此外，今日的4宗輸入性個案中，有一名巴基斯坦到港人士帶有「N501Y」變種病毒基因，該名確診者2月13日到港，在2月15日因發燒送院，加上之前的個案，現時一共有38位人士帶有「N501Y」變種病毒基因，當中26宗來自英國，2宗來自南非。