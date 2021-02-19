首届「票選01最强勢新聞大獎」︱投票結果出爐！

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-02-19 12:30

由《香港01》主辦的第一屆《票選01最强勢新聞大獎》於2月7日結束，五項新聞大獎分別有：「最受關注時事新聞」、「最高互動量新聞」、「年度新聞金句」、「最Hit網絡熱話」以及「最受歡迎01內容/系列」，全民投票結果終於出爐。

2020年「最受關注時事新聞」榜首是全球各國都關注的「新冠肺炎」，得票率超過半數(53.51%) ；第二位是「美國大選」得票率為17.49%；「港版國安法」則以14.42%得票率排名第三。

2020年「最高互動量新聞」第一位是「黎智英被捕」，得票率高達32.74%；第二位是得票14.95%的「12港人潛逃」；第三位則是「移民潮」，得票率為12.37%。

2020年「年度新聞金句」入圍首三位分別是林鄭月娥於記者會所講的「戴咗都叫你除返落嚟」(25.09%)、網絡片段入面司機所講的「幫緊你、幫緊你」(22.56%)以及港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇所講的「唔見棺材唔流眼淚 」(15.95%)。而「最Hit網絡熱話」第一位是得票率53.31%的「口罩評測」；第二位是得票16.98%的「崩壞哆啦AV夢」;「上車辛酸史」則的票11.71%。

《香港01》不時為廣大讀者提供不同主題資訊，2020年「最受歡迎01內容/系列」首兩位票數非常接近，分別是科技玩物板塊的「K.Kwong口罩評測系列」(26.66%)及社區板塊的「抗疫前線系列」(26.29%)，第三位則是體育板塊的「香港行山全攻略」，得票率為19.63%。

所有參加者可於完成投票後回答指定問題爭奪最新平板電腦(256GB) ── 「您認為2020年邊個話題/邊篇新聞對您有最大影響力？點解？」，經過一輪評核，答題內容最令編輯印象深刻及產生共鳴的得獎者已誕生，以下是得獎公布：

答題內容：「新冠肺炎。因為疫情影響全球各國的生活常態。過去一年，香港市民非常努力及自律，使疫情在本港漫延速度減低。亦祝願疫情盡快過去，各人重回正常生活軌跡。」

得獎者姓名：K** Y** K**

得獎者將有專人聯絡及通知有關領獎安排。