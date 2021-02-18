【小心宣傳陷阱】 拆解美容煙電子煙加熱煙4大迷思

撰文： 謝德勤 最後更新日期： 2021-02-18 23:47

現時市面上煙草產品種類層出不窮，有水煙、鼻煙、美容煙、電子煙、加熱煙等。所有用電子裝置不用點火的都是電子煙嗎？電子煙沒有尼古丁不上癮？電子煙及加熱煙沒有二手煙問題？ 即使非吸煙人士都充滿迷思，但值得注意縱使你不吸煙，這些產品都正在影響甚至損害你和身邊人的健康。傳統煙的壞處，大家當然清楚了解，但電子煙及加熱煙這些另類煙被包裝成「較健康」、「型格」、「不會上癮」、「有美容效果」，如果被以上推銷手法所誤導，一不留神，誤墮煙網就影響深遠。今次就請來香港吸煙與健康委員會(COSH)主席湯修齊解說幾個迷思。

迷思1：電子煙同加熱煙不會輕易上癮？

標榜「尼古丁量較低」、「不會上癮」相信是加熱煙、電子煙最常見的宣傳標語。湯主席表示，加熱煙內裏都是煙草，一定含有尼古丁，雖然用電子裝置加熱非燃燒，但尼古丁七秒就能上腦，令人上癮及繼續吸煙。「加熱煙的煙支中含有尼古丁和焦油濃度與傳統煙相若。另當中80種物質為加熱煙獨有或濃度比傳統煙高，包括4種可致癌，15 種可具基因毒性，破壞人體DNA。」那麼使用煙彈及溶液的電子煙聲稱沒有尼古丁是否「較健康」？答案當然是否定的。COSH曾委託香港浸會大學測試市面上 13 種電子煙，除同樣發現微量尼古丁外，亦含有多種有害物質，包括甘油、甲醛、多環芳香烴（PAHs）等，其中甲醛及多環芳香烴是已知致癌物。另外，加熱煙所產生的熱力(約350度)能熔化煙支內的聚合物濾紙，有機會釋出連傳統煙都不常見的甲醛氰醇，這種物質在體內會分解成甲醛和山埃，換言之，這類產品可比傳統煙有更強殺傷力。

迷思2：另類煙可以幫你戒煙？

坊間不少網民打算以電子煙或加熱煙代替傳統煙，甚至用作戒煙踏腳石，事實上根據世界衞生組織表示，目前沒有足夠科學證據顯示另類煙有助戒煙。湯主席亦分享香港大學一項研究，追蹤有意戒煙的本港吸煙人士六個月。被追訪的人士原本藉著吸食加熱煙希望成功戒煙，結果發現有約四成半人士六個月後成功戒煙的機會沒有提高。更危險的是外國不少人開始吸食加熱煙或電子煙後，同時又未能戒掉傳統煙煙癮，最終成為雙重尼古丁用家，更加重對健康的負擔。戒煙應徹底戒除所有煙草產品，或尋求專業醫護人員協助戒煙。

迷思3：少煙無臭就無二手煙？

有吸煙人士指出加熱煙與電子煙的煙味比傳統煙淡得多，亦較少甚至「沒有二手煙」，這說法絕對大錯特錯。另類煙同樣釋出二手煙及三手煙，縱使沒有濃烈煙味或釋出不同味道的煙霧，對身體依然有傷害。二手煙已被美國環境保護局界定為引致肺癌的原因之一，並被列為甲級致癌物，可引致非吸煙者患上肺癌及其他癌症風險。若然吸食者因此而不自覺地增加吸食次數及數量，身邊人亦可能會減低警覺，危險就更大。「尤其疫情期間，很多小朋友需留家學習，根據COSH的調查，有15.5%只使用加熱煙的人士，表示會增加在家吸煙次數，隨時不察覺地傷害了家人健康。」湯主席提醒大家要摒棄錯誤觀念，切勿對電子煙和加熱煙掉以輕心。

迷思4：美容煙為肌膚補充維他命變得更白滑？

市面連鎖零售店推銷電子煙時宣稱有助美容，含維他命素亦有果香味，能降低吸煙對皮膚的傷害，吸引不少女性嘗試，怎料卻誤墮陷阱中伏。「首先並無任何醫學研究證明，把維他命等成分以霧化方式直接吸入肺部，與口服營養補充品有同等功效。」湯主席亦指出吸煙產品中的尼古丁或其他有害物質，均會減少皮膚供氧量，收縮血管，破壞膠原蛋白，令皮膚容易變得又黃又暗啞，同時出現敏感、濕疹的機會亦較高。各位愛美的女士們，還會選擇這些產品嗎？

最後還是奉勸大家一句，吸煙危害健康，應儘早戒煙吧！