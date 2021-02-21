財政預算案2021｜旅遊業連番受助　財爺拒再派糖　料僅延現金鼓勵

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-21 07:00

本年度《財政預算案》將於本周三（24日）公佈，新冠肺炎疫情持續，市況仍未回復，各行業觀望新一論預算案能夠推出規模多大的措施解困。 在百業當中要數旅遊業打擊最大，恢複無期，但據知，當局考慮過多輪的防疫抗疫基金資助，旅遊業已多次受惠，因此「加碼」資助幾乎「無望」，只會延「綠色生活本地遊」計劃及旅行社現金鼓勵計劃延期，業界期望的新一輪一筆過資助等訴求，成事機會不高。

全球疫情影響下，旅遊業影響最大最久，聖誕節一向為旅遊旺季，但今年的聖誕節，機場顯得越見冷清。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

財政司司長陳茂波將於本周三發表本年度的《財政預算案》，疫情持續超過一年，各行各業均受重挫，陳茂波早前已管理各方期望，公開「吹淡風」，表示今年的預算案只會「睇餸食飯，應洗則洗」。如去年般的大規模派錢等措施，幾乎似已宣布無望。然而，由於疫情影響全球，多地政府均實施不同旅遊限制，業界相信為「第一個受影響，最後一個康復」的行業，會否得到「憐憫」？業界得悉財爺已預告「吹淡風」，不會再大規模派糖。

旅遊界立法會議員姚思榮透露，將公布的財政預算案中，對於旅遊業界方案中，將會延長本來已經到期的「綠色生活本地遊」計劃期限，以及延續旅行社現金鼓勵計劃延期，即按人頭方式資助旅行社，並以過夜旅客計算，入境團每名過夜旅客可獲120港元資助，而出境團的旅客亦可獲100元，但每間旅行社設6萬元上限的計劃，其他早前提及的協助方案，包括動用旅遊業賠償基金及延續早前在防疫抗疫基金中對業界的現金補助等，大多已被拒絕。

財政司司長陳茂波將於周三（2月24日）發表新一份財政預算案，外界關注在經濟持續疲弱下，政府會否有更多「派糖」措施惠及市民。（資料圖片）

有指，港府認為，明白到旅遊業界在疫情期間影響最久最嚴重，因此多輪防疫資助均已受惠，因此不考慮於財政預算案中再度「加碼」，反而期望本港市民大規模疫苗注射後，加上疫情漸見穩定下，市況可進一步回復，而並非多次「派糖」協助。

由於疫情影響全球，多地政府均實施不同旅遊限制，旅遊業相信為「第一個受影響，最後一個康復」的行業。（資料圖片）

另外，早前有議員提到的「消費券」計劃及其他的進一步派糖措施，據知今年《財政預算案》趨向保守，派錢派糖無望，最有可能的，是進一步推出減稅措施。

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