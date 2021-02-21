酒吧業指半年210店結業　單親母轉做麥當勞兼職　積蓄耗盡待復業

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-21 19:42

新冠肺炎疫情近日放緩，政府放寬部分防疫措施，不過酒吧業仍未可恢復營業。香港酒吧業協會副主席錢雋永今日（21日）表示，過去停業的3個月，每間酒吧虧損約50至60萬元，直言：「（停業）3個月我哋捱唔到啦。」他續稱，結業潮已開始，過去半年內有約210間酒吧結業，佔全行約15%，促請政府即時讓酒吧業恢復營業，並向每間店提供50萬元賠償。 錢雋永又稱，由於食肆可復業，據了解，有部分酒吧申請改為「酒吧及餐廳」，以恢復營業。他表示，暫時接觸到約30間相關酒吧有類似做法，相信實際數目更多。

新冠肺炎疫情稍有緩和，政府放寬部分防疫措施，不過酒吧業仍未可恢復營業，今日多名酒吧業人士召開記者會。（羅君豪攝）

今日多名酒吧業人士召開記者會，表達對政府的不滿，並申述經營苦況。錢雋永表示，過去半年已有210間酒吧倒閉，佔全行約15%，其中單是農曆新年期間，已有70間倒閉，形容結業潮已來臨，假如政府拒絕復業，估計將再多15%酒吧結業。

錢雋永表示，即使最細規模的酒吧，月租約10萬元，連同人工等開支，估計過去3個月，每間酒吧已虧損約50至60萬元。由於停業期橫跨聖誕、新年等旺季，粗略估計業界損失或達數億元，形容業界跌落「萬丈深淵」：「（停業）3個月我哋捱唔到啦。」

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，過去停業的3個月，每間酒吧虧損約50至60萬元。（羅君豪攝）

單親媽媽曹女士原本為酒吧區域經理，過往月入2萬多元，由於日間須照顧5歲的孩子，故只能於晚間在酒吧工作。她哽咽指，家庭每月開支約1.5萬元，積蓄已耗盡，現時只能依靠時薪約60元的麥當勞兼職，以及每月數千元的酒吧薪金。 她又指，之前需向朋友借用2萬元一解燃眉之急，希望政府向業界提供更多資助。

單親媽媽曹女士原本為酒吧區域經理，她坦言現時積蓄已耗盡。（羅君豪攝）

業界急轉牌應對助復業

錢雋永透露，由於從酒吧牌照轉為「酒吧及餐廳」並不困難，只需申報售酒比例低於一定水平，再經過約2個月的手續，便可成功「轉牌」，毋須提供實質證明，故部分酒吧改為餐廳。他表示，協會已收到逾30宗相關查詢，相信已轉牌的酒吧實際上更多。

雖然改為食肆後可重新營業，不過錢雋永卻不建議業界申請改牌，認為措施屬法律灰色地帶。他重申，業界願意配合政府的防疫措施，包括使用「安心出行」應用程式，要求即時復業。

酒吧業協會代表陳慶指，過去3個月損失達150萬元。（羅君豪攝）

酒吧業協會代表陳慶經營3間酒吧，他承認有意部署改為「酒吧及餐廳」。他解釋，雖然其酒吧有資金支持，但始終經營困難，政府過往提供的資助，僅足夠支付租金或薪金，過去3個月損失達150萬元。不過他坦言，轉為食肆亦是「治標不治本」，因為經營午市、晚市並非其酒吧強項，過往只在晚上至凌晨時段營業，始終期望政府盡快復業。

錢雋永表示，已曾向數名行政會議成員反映苦況，惟至今未有成果。他坦言，業界承受龐大精神壓力，自己連日來亦難以入睡，一度向精神科醫生求助，需服食藥物治理。他重申，要求政府即時復業，並向每間酒店提供50萬元資助，以繳付租金、人工等。