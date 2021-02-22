復課｜宏廣國際幼稚園險因退學潮結業　教職員為復課每10日檢測

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-22 13:25

多家學校今日起在符合教育局指定條件之下，可全校恢復半天面授課。去年3月因出現退學潮、租金急升而一度宣布結業的私立幼稚園「宏廣國際幼稚園」，亦成功申請全校復課。校監高美宜表示，對小朋友可復課感開心，認為教局提供額外選擇對學校維持收支平衡有幫助。而校長周雯茵則透露，為符合教育局要求，教職員每隔10天便會檢測一次，至今已完成兩次檢測。

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宏廣國際幼稚園在2020年3月曾發通告，指疫情下學生退學人數急升，Ｎ班(學前班)退學人數達八成，成為疫情下首間宣布結業的幼稚園。事後校監高美宜宣布接手，預備營運開支續租校舍六年，令學校得以繼續營運。

宏廣國際幼稚園校監高美宜。（鄧穎琳攝）

獲批全校復課的首天，高美宜亦有在校門前迎接學生。她說，疫情下學校由11月停課至今已數月，今日見到小朋友興奮雀躍地回校，出席率達九成以上，對此感到相當高興。她形容教育局准許學校復課是好事，小朋友可恢復群體生活，對學校收支平衡亦有幫助。

N班去年錄8成退學、今年已滿額 校長：家長期待復課

校長周雯茵則表示，疫情下有學生因家庭經濟原因退學，亦有學生因移民而退學，幸本年度收生情況不錯，N班已滿額。

周雯茵說，大多家長均期待子女可回校互動，教職員明白檢測可令家長安心，樂意合作。該校會到鄰近的兆康站取樣本樽，教員自行交回，獲陰性通知後通知學校。為符合兩周一檢要求，該校每十天會提醒教員檢測，由2月初至今全員已做了兩次，預計3月初再做第3次。

校長周雯茵說，疫情下相隔數月才上學，不少家長憂慮學生學習進度，故早在去年11月已預告會為有需要學生在復活節假時安排小組補課，今日起會留意及評估學生落後的地方。（鄧穎琳攝）

至於首天復課情況，周雯茵說過程大致順利，首周會以適應及教導常規秩序為先，認為小朋友普遍適應得不錯，「初時預計會有不少小朋友因不適應而哭，增聘了額外人手協助，沒想到他們的表現比想像中好。」至於有一名學生不適、在校車嘔吐，周表示，該名學生正在休息室獨自隔離，已安排消毒校車：「可能是幾個月都少坐車，今早吃早餐後暈車浪，要先觀察一下，暫未可入課室。」

梁太表示，兩歲半兒子正讀N班，相隔4至5個月再上學，笑言面授課感覺比在家網課「抵啲」。

家長梁太的兒子是N班學生，她笑言面授課感覺比在家網課「抵啲」，認為政府提供彈性安排合適：「要啊！小朋友留家悶，家長有壓力，上班難照顧，返一小時都可舒緩壓力，老人家照顧都有得休息。」