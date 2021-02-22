女警開槍案｜無業漢涉港鐵站內向警揮刀案　中槍倒地後仍想撿刀

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-22 14:19

無業男子涉嫌在深水埗培內遭警截查時未有理會，更從背包中拿出𠝹刀揮舞，最後遭女警開槍制服，更一度命危，最終獲救。無業漢被控企圖蓄意傷人罪，他否認指控，案件今(22日)在區域法院開審。控方案情指，被告胸口中槍倒地後，仍想嘗試撿回𠝹刀。

被告周景登（56歲，無業），被控兩項有意圖而企圖傷人罪，指他於2018年11月7日在深水埗港鐵站大堂內，意圖使警員王嘉雄及女警袁嘉穎身體嚴重受傷。

控方開案陳詞指，案發於2018年11月7日早上7時38分，一隊警員巡經深水埗港鐵站近D出口位置時，發現被告神色慌張，並捧住一個黑色背包進入地鐵站。

男警王嘉雄和女警袁嘉穎遂上前截停被告並要求他出示身份證，被告沒有理會，反而一直走往入閘機方向。王跟隨被告至站內，並在被告入閘前截停被告；被告突然從其背包中拿出一把𠝹刀，並一邊向王揮動，一邊走近王；王隨即向後退並拔槍警告被告，被告突然轉向身旁的袁並衝向她；袁拔槍警告被告不果，於是朝被告胸口開了一槍。

被告應聲倒地後，仍嘗試撿回跌在地上的𠝹刀，王馬上把𠝹刀踢開，並與趕來支援的其他隊員一同拘捕被告。

審訊下午繼續。

案件編號：DCCC 348/2020