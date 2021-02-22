確診食肆大廈｜增16餐廳　53歲患者3日到9地方　曾到澳洲牛奶公司

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-22 23:46

新冠肺炎第四波疫情持續，周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為無源頭個案。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增16間餐廳。政府上周四（18日）准許食肆恢復晚市設堂食至10時，當中11趟到訪是在當日起，未知他們是否吃晚餐。

其中一名男患者於上周四（18日）起三日內曾到訪九處地方，包括光顧佐敦澳洲牛奶公司。此外，在住宅大廈名單，觀塘宜安中心、安田邨安健樓各增一名無源頭個案。

北角男患者發病日光顧又一城「鳥十」

根據衞生防護中心資料，今日新增16間餐廳上榜，包括又一城的日式餐廳「鳥十」，居於北角偉文大廈的45歲男患者（個案編號：10871），於2月14日發病，報稱於當日曾到訪「鳥十」。他亦曾於2月15日及2月16日，分別到訪健威坊太興及城市花園大快活，2月19日再光顧北角匯 星巴克咖啡。

居於曾列強檢大廈屯門澤豐花園澤民樓的一名無病徵的53歲女患者（個案編號：10882），自上周四（18日）起曾到訪九處地方，包括四間餐廳，當中曾報稱於2月20日光顧佐敦澳洲牛奶公司、觀塘香港仔南記粉麵及深仔記，以及屯門金邦大廈好景餐廳小廚。

一名無源頭的確診41歲男患者（個案編號:10883），於2月17日發病，報稱曾於發病當日到過尖沙嘴K11人文購物藝術館（K11 MUSEA）的Greyhound Cafe Galleria。居於香港仔華貴邨華禮樓的61歲女患者（個案編號:10880），於2月19日光顧灣仔麗駿酒店味苑，兩日後發病。

59歲女患者曾到警察總部

而一名居於筲箕灣東盛苑的59歲確診女患者，於2月13日發病，報稱曾於2月17日到訪灣仔警察總部。

宜安中心、安田邨安健樓各增一名無源頭個案

在住宅大廈名單，再多兩名患者居於觀塘宜安中心，當中一名確診者為源頭不明個案，是一名76歲男病人（個案編號：10877），他是一名退休人士，於2月5日發病，至2月21日檢測，該處於過去14日內總計有4名確診患者；安田邨安健樓亦多一名確診患者，她為一名源頭不明個案（個案編號：10876），於2月19日發病，任職陪月員，該處同樣於過去14日內總計有4名確診患者。

其餘2宗源頭不明個案分別居於恆安邨恆海樓及橫台山永寧里。此外，康怡花園D座亦新增一名確診者。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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