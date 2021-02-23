康宏環球配售證券涉訛騙　3高層及一證券公司經理被控案開審

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-23 19:27

康宏環球(下稱康宏)三名前高層涉於康宏發行債券時，假裝安排一間證券公司處理配售，但實際上由一間與康宏有關連的公司負責，該關連公司再收取近5000萬元。三名前高層和證券公司的總經理被控串謀詐騙等3罪，他們否認控罪，案件今(23日)在區域法院開審。

四名被告：麥光耀（44歲，康宏前行政總裁）、陳麗兒（46歲，女，前首席財務總監）、黃淑安（40歲，女，前經理），李易明(48歲，鼎成證券有限公司總經理)。

四人被控1項串謀詐騙和1項屬交替控罪的欺詐罪，指他們於2014年6月1日至2017年4月27日期間，欺騙康宏理財控股(康宏前稱)和其董事局，在康宏理財控股發行債券時，訂立看來是委聘鼎成證券作為配售代理的協議，隱瞞康宏證券投資服務有限公司(下稱康宏證券)，才為實際配售代理。

首三名被告另被控1項串謀詐騙罪，指2014年6月1日至2016年1月31日期間，就隱瞞康宏證券才為實際配售代理一事，串謀詐騙港交所。

控方開案陳詞指，首三被告於案發時都為康宏高層，首被告並間接持有康宏證券的股份，因此康宏證券是與康宏有關連的公司。

案件涉康宏的4次配售債券

於2014年7月至2015年1月間，康宏4次發行配售債券。首被告曾在開會討論由康宏證券作為配售代理，但未有結論。鼎成後來被委聘為代理，而康宏證券則為分配售代理。

惟控方指，實際配售由康宏證券進行，而非鼎成。康宏支付逾5100萬元佣金予鼎成，鼎成則支付當中的4960萬予康宏證券。控方指，相關安排涉及利益衝突。

案件編號：DCCC657/2019