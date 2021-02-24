財政預算案｜創科基金再獲注95億　創科園全面發展料創5.2萬職位

撰文： 溫桂婷 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-24 17:26

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】財政司司長陳茂波在最新一份的《財政預算案》提出，政府會再向創新及科技基金95億元。截至2021年3月底，創新及科技基金結餘225億元，新注資的金額接近現時結餘的一半。 「傑出創科學人計劃」將於今年上半年推出，計劃涉款約20億元，將由政府、大學及香港賽馬會慈善基金共同承擔。

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政府將在未來兩年間，每年向「創新及科技基金」注資47億5千萬元，支持旗下17個資助計劃及50多個研發實驗室未來三年的工作，支持創新科技研究和培育科技人才。「創新及科技基金」包括創新及科技支援計劃、研究人才庫和內地與香港聯合資助計劃等，希望推動創科發展。

另外，政府會撥出2億元，在全港小學推動「奇趣IT識多啲」計劃，助小學生通過課外活動加強學生對資訊科技的認識和興趣。陳茂波表示，去年以先導形式資助本地大學理工科學生參與創科行業短期實習反應熱烈，宣布將計劃恆常化。

資料圖片/ 歐嘉樂攝

河套創科園已獲約325億撥款

陳茂波亦指，正全力推動位處落馬洲河套區的港深創新及科技園發展 （創科園）。項目已獲撥款約325億元，開展建設工程，預期首批設施可於2024至2027年分階段落成，估計對香港經濟貢獻每年達55億元，以及創造約4800個職位。

資料圖片/ 落馬洲河套地區 鄭子峰 攝

陳茂波說，創科園會是香港歷來最大的創科平台，提供120萬平方米總樓面面積，規模約為科學園的3倍，全面發展後估計對經濟貢獻每年達520億元，以及創造約5萬2千個職位。

陳茂波表示，現時5G網絡覆蓋率已逾九成，在政府亦會繼續支援5G網絡和應用服務的推展，供應更多不同頻帶的5G頻譜，方便營辦商在合適的政府場所及公共設施安裝基站。

20億傑出創科學人計劃上半年推出

陳茂波指，政府今年上半年將推出「傑出創科學人計劃」，支持大學吸引國際知名創科學者和團隊來港，參與創科教研活動。計劃將動用約20億元，由政府、大學及香港賽馬會慈善基金共同承擔。

資科辦基建撥款升近1.5倍 推智慧燈柱、「智方便」

而抗疫期間，政府資訊科技總監辦公室推行多項技術抗術協助防疫抗疫，包括「安心出行」、檢測及疫苗預約系統等。預算案顯示，資科辦指2021/22年度的撥款較2020/21年度的修訂預算增加1.728億元（26.7%）至8.2億元。資科辦又指，這是由於推行防疫抗疫相關措施及部門開支所需的撥款增加。

政府去年推出「安心出行」應用程式。（資料圖片/廖雁雄攝）

資科辦的撥款預算中，用於「資訊科技基建及標準」方面的撥款更急升近1.5倍，款項將用於繼續推行多功能智慧燈柱試驗計劃、繼續支援各項智慧城市措施的協調和監察工作、繼續向公私營機構推廣採用 「智方便」等。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼