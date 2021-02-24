修例風波至去年底130學生守行為　楊潤雄:不應慫恿學生政治表態　

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-24 15:25

教育局宣布高中通識科須改革及改名後，有中學生擺街站呼籲市民聯署反對，遭警員登記資料及發限聚令告票。本月初亦有學生組識設街站呼籲市民杯葛政府「安心出行」Ａpp。 立法會議員黃定光就區議員陪同中學生在多區設街站一事向政府查詢，教育局局長楊潤雄經諮詢發展局、民政事務局及保安局後，今日（24日）以書面答覆。 楊潤雄指，現任立法會議員、區議員及合法註冊的團體可申請在政府土地設街站，但強調「任何人不應慫恿學生在具爭議及正在發展的政治事件上表態，牽動他們的情緒，甚至動員學生參與不恰當甚至違法的活動」。他透露，自2019修例風波以來，至去年底有19名未成年人士經警司警誡後被釋放，另有約130學生簽守行為。

楊潤雄以書面回覆立法會議員提問指重申，任何人不應慫恿學生在具爭議及正在發展的政治事件上表態。(張浩維攝)

楊潤雄強調任何人不應慫恿學生在具爭議及正在發展的政治事件上表態，甚至動員他們參與不恰當甚至違法活動：「我們強烈譴責任何組織或人士把學生利用作政治籌碼，作出傷害學生，影響他們正常學習及身心發展的行為」。

區議員、合法註冊組織可申請設街站

經諮詢發展局、民政事務局及保安局，教育局綜合回覆指，政府土地上設置街站進行非牟利和非籌款活動，須先向地政總署提出申請，據現行指引，現任立法會議員、區議員及合法註冊的組織或團體均可申請。

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若無關區議會職務 開支不會獲發還

然而，政府強調，有關街站不可用於商業宣傳或展示商業廣告，申請人須填寫預計設置非牟利街站的日期、時間和地點，以及非牟利活動的簡介，地政總署收到申請後會按既定機制處理。而民政事務總署制定的區議員《酬津指引》列明，若議員申請發還開支用於執行與區議會無關職務，有關開支將不會獲得發還，區議會秘書處也可追討相關款項。

修例風波以來 19名未成年者警司警誡、130人守行為

自2019年6月8日起的「暴力違法行為而被拘捕人士」中，至去年底已有19名未成年人士經警司警誡後被釋放，簽保守行為的學生則有約130人。