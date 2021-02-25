確診食肆大廈｜增13餐廳　名潮食館男患者3日訪5食肆　包括北京樓

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-25 22:02

第四波疫情稍為回落，周四（25日）新增13宗確診個案，三宗為源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多13間餐廳上榜。當中曾到訪K11 MUSEA名潮食館的41歲男患者，於三日內曾到訪5間餐廳，包括元朗形點一期「北京樓」。此外，於確診者居住的大廈名單，太古有兩座大廈新增確診者，包括康怡花園D座及逸樺園1座。而有無源頭個案居於大埔策誠軒 I 座。

衞生防護中心更新確診者行蹤，新增13間餐廳上榜。一名41歲男患者（個案編號：10924），居於元朗尚豪庭1座，他於2月21日發病。他報稱曾於2月19日到訪K11 MUSEA「名潮食館」，同日亦曾到元朗形點一期「北京樓」；他亦於2月20日分別到訪荃灣如心廣場商場二期的「湊湊火鍋﹒茶憩」，及形點一期「馬祖台灣養生湯麵館」。於2月21日，他曾到荃灣海之戀「 WM Café & Bar」。

此外，另一名曾到「名潮食館」的61歲男患者（個案編號：10922），居於大角咀維港灣7座，於2月23日病發。他亦曾到訪三間餐廳，分別於2月21日到奧海城一期「糖心軒」，於2月23日到大全街「金家樂茶餐廳」及奧海城一期「大家樂」。根據衞生署資料，與K11「名潮食館」相關個案是第10916、10917、10921、10922、10924宗，5人均是食客。

患者行蹤方面，有三名確診者曾到尖沙咀中心，三人均屬於「名潮食館」群組個案，包括個案編號10916、10921及10924。

至於確診者居住的大廈名單，三宗無源頭個案中，一名34歲女患者（個案編號：10915），於2月19日發病，為荔枝角億京廣場工作的售貨員，她居於大埔策誠軒 I 座。第二宗源頭不明個案涉及一名62歲男子（個案編號：10926），他居於香港仔華貴邨華賢樓，於2月22日發病。第三宗源頭不明確診個案為一名16歲男患者，他居於何文田愛民邨建民樓，於2月23日發病。

此外，太古有兩座大廈新增確診者，包括康怡花園D座及逸樺園；當中康怡花園D座於過去14日內有三名住戶確診。而一名37歲確診男患者（個案編號：10921），報稱居於將軍澳香港九龍東智選假日酒店及將軍澳維景灣畔16座。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

+ 8 + 8 + 8

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼