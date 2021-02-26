新冠肺炎｜名潮食館爆疫料有隱形患者　梁子超：難排除2.18前傳播

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-26 11:45

新冠肺炎疫情持續，尖沙咀K11 Musea「名潮食館」爆疫，累計有11宗確診及初步確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超今天（26日）表示，估計是該食肆有員工是隱形患者，又或是有熟客曾在18及19日都曾到過餐廳，結果造成連續兩天的傳播。他認為，目前政府僅要求在2月18日後曾到該食肆的客人接受強制檢測，但不能排除在18日之前已於餐廳內有傳播，提醒在16、17日曾到該餐廳的客人也需小心。 梁子超其後向《香港01》補充，食客如有病徵，就必須接受檢測，如無病徵、但曾到訪該食肆，也最好接受檢測。

多名確診者與K11「名潮食館」有關。（資料圖片 / 余俊亮攝）

梁子超在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，有一名確診者在18日曾到名潮食館，另有7名確診者於19日到訪，估計18日到訪的患者，將病毒傳給翌日到餐廳者的機會較細。他解釋，因為帶病毒的氣霧，停留於空氣24小時的機會較微，亦較難造成這麼大型的傳播。

梁估計，名潮食館爆疫是有員工或熟客造成傳播，而傳播病毒者，亦未必一定是現時已證實染疫的人，或有人在較早時間已發病及傳播，但沒有檢測出來。梁建議衞生防護中心同時檢驗該食肆員工抗體，以確定是否有其他隱形患者。

梁子超認為，食客如有病徵，就必須接受檢測，如無病徵、但曾在16、17日到訪該食肆，也最好接受檢測。（資料圖片）

梁子超︰16、17日曾到名潮食館的食客也需留意

梁子超又稱，由於未能確定傳播源，現時政府僅透過安心出行，通知與患者同時出現的人，失卻意義。目前政府僅要求在2月18日後曾到該食肆的客人接受強制檢測，但梁認為，由於不能排除在2月18日之前，病毒已於餐廳內有傳播，傳染源亦可能在18日前曾到該餐廳，梁提醒曾在16、17日曾到該餐廳的客人也需小心。他其後補充，有病徵的食客必須做檢測，至於無病徵的食客，由於現時未定確定有否染疫員工，在18號前已帶傳染力，建議這批食客最好接受檢測。

他認為，市民應盡量避免去人多擠迫的地方，而食肆員工亦應自覺，除14天做定期檢測外，也應在有病徵、家人有病徵時，及早接受檢測。

多名確診者與K11「名潮食館」有關。（資料圖片 / 余俊亮攝）

若無法於3至6個月內取得所有疫苗 難產生免疫屏障

另一方面，對於BioNTech疫苗延遲來港的問題，他認為或只屬行政問題未解決，市民不需太擔心，但政府現時僅要求兩款疫苗的生產商把100萬劑疫苗送到港，他認為，政府應加快要求藥廠供應餘下的650萬劑，因為若能於3至6個月內取得所有疫苗，以及為市民接種，短時間內產生到免疫屏障，對於本港恢復正常生活可以有幫助，「因100萬不夠群體覆蓋，不是有意義的群體保護。」

如現時兩間藥廠，未能於短時間內供應到餘下的疫苗，梁認為，港府應考慮再購買能於短時間內有大量供應的一款疫苗。至於疫苗保護力是否只有半年的問題，他認為，如打針後抗體無衰退，保護力或有一年，但由於所有疫苗研究都只是數個月，未有數據證實到疫苗的保護力時效。

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