新冠疫苗｜官涌體育館400人已接種　劉宇隆料最快夏天5成市民接種

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-26 16:29

新冠肺炎肆虐，全球寄望疫苗可為疫情帶來一線曙光。香港疫苗接種計劃從今日（26日）起，可讓優先群組市民正式接種科興疫苗。作為首五間接種中心，官涌體育館今日上午大約有400市民已經接種科興疫苗，有三人因為敏感或者剛打了其他疫苗所以未能接種。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，中午巡視佐敦官涌市政大廈疫苗接種中心，並即場接種疫苗，指感覺良好。他呼籲市民踴躍接種，稍後可陸續開放給更多市民預約，估計最快今年夏天可以有5成或以上市民接種疫苗，建立群體免疫，屆時有望逐步放寛防疫措施。

▼佐敦官涌體育館 2月26日首天運作市民到場打科興疫苗▼

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官涌體育館有3人因敏感或其他原因未能接種



科興疫苗今日開打，除了長者外，亦有一些陪伴長者的年輕人接種。香港私人執業醫生協會代表郭寶賢表示，官涌體育館今日上午接種約400人，當中有3人因為敏感、早前接種了其他疫苗，所以不能接種。郭表示，整體運作順暢，現時中心每日接種1000劑，相信未來可以逐步開放，每日上限可達2500劑。現時政府仍未開放即場接種，未來或有機會開放。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，中午到佐敦官涌市政大廈疫苗接種中心。他身穿「勉逸歷」字樣的短袖衫，並展示打針處，指自己接種後「有了免疫力」。（羅君豪攝）

劉宇隆接種後展示「勉逆力」短袖衫 料到夏天接種率達五成



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，中午巡視佐敦官涌市政大廈疫苗接種中心，並即場接種疫苗，指感覺良好。他身穿「勉逆力」字樣的短袖衫，並展示打針處，指自己接種後「有了免疫力」。

他呼籲市民踴躍接種，保護自己和家人，又表示香港政府訂購的疫苗已經夠所有市民接種，市民可按自己的意願選「A，B，C餐」。他預計到夏天市民接種率可以達五成，逐步形成「群體免疫」，社交距離措施也會相應放寬。

他又指，無需以經濟誘因吸引市民接種，形容市民「聰明有愛心」，會為了家人社會而接種。

劉宇隆於佐敦官涌市政大廈疫苗接種中心接種疫苗，其後指自己感覺良好。（羅君豪攝）

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