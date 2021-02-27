新冠疫苗｜長期病患者選打科興：副作用少　打針市民撐國產疫苗

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-02-27 13:44

新冠疫苗接種計劃今日（27日）踏入第二日，今早十時，繼續有不少市民到位於源禾路體育館的疫苗接種中心打針，而中心運作大致暢順。 有到場打針的市民指，因自己屬長期病患，故選擇打副作用較少的科興疫苗；亦有市民表示，相信國產疫苗，「反正我相信中國（疫苗），不相信其他國家」。

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新冠疫苗接種計劃今日（27日）踏入第二日，今早十時，繼續有不少市民到位於源禾路體育館的疫苗接種中心打針，中心運作大致暢順。市民入內打針前，須要先用手機掃瞄安心出行二維碼，或登記個人資料。

長期病患者選打科興 林先生：副作用少

市民林先生指，打完針「冇咩唔舒服，好似好過打流感針 ，流感針仲痛」。他透露，從電視新聞和報章得悉可透過網上預約打針，跟足指示完成預約，認為預約過程尚算暢順，「開頭（網絡）慢少少，後尾好快搞掂」。他說，因自己有糖尿病，是長期病患者，「唔想副作用太大，打隻冇咁大副作用（疫苗）保障身體」，因此選擇接種科興疫苗。他稱，打針前醫護亦有詢問其血糖指數，接種疫苗後，「要抖30分鐘，完全冇問題就離開」。

由外傭陪同打針的吳先生指，「（工人）高危成日去街」，因此今日趁接種疫苗時，亦特意帶外傭前來接種，他認為「而家（疫情）咁危險，打咗穩陣啲」。他表示，今日等候打鋒過程一直很暢順，打針期間亦沒有感到不適。

從事建造材料供應商的曾先生指，無法出國，公司在加拿大的會議都無奈要取消，故期望接種疫苗後可以盡快通關。（羅君豪攝）

疫情下無法出國開會 望疫苗面世後可盡快通關

建造材料供應商曾先生，今日亦同場接種疫苗。他說，疫情令大家「困喺香港出唔到去，人哋都驚咗香港（因為）疫情反覆」。由於無法出國，公司在加拿大的會議都無奈要取消，故期望接種疫苗後，可以盡快通關。

曾先生說，打針過程「完全冇唔舒服」，但預約打針並不容易，要等候一段時間。他續指，「聽醫生朋友講，建議打呢隻（科興），啱東方人多啲」，事前亦有做好資料搜集，故「完全唔擔心有副作用 」。他又認為打針是為己為人，打算日後協助家中外傭預約接種。

宋先生對國產疫苗有信心，指「我相信中國（疫苗），不相信其他國家」。（羅君豪攝）

市民相信國產疫苗：不相信其他國家

宋先生指，已預約下月8日接種疫苗，今天特意前來視察接種中心環境。他認為，預約打針並不簡單，「（預約）難呀，老人家唔識約」。他表示，自己對國產疫苗充滿信心，又稱「呢隻（疫苗）新嘛，我哋中意大陸（疫苗），全世界都打咗，放心啲。反正我相信中國（疫苗），不相信其他國家」。

李女士指，今日接種疫苗過程「冇咩特別唔舒服，好似普通打流感針咁」，被問到為何選打科興疫苗，她就直言「我相信祖國囉，好多打咗冇特別反應、過敏，覺得安全」，期望打針後可以「快啲脫離疫症」。

沙田源禾路體育館接種中心場內有18個攤位為市民接種疫苗，現時按人流開放13個攤位。（羅君豪攝）

場地開放13個攤位為市民接種疫苗

負責營運沙田源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務主席奚曉珠指，今接種疫苗的人流是預算之中，由於昨日有市民比預約時間提早到場，故需要等候一段時間，但今日市民按預約時間前來，故「等嘅時間唔太耐」，情況比昨日計劃首日更好。她指，接種中心場內有18個攤位為市民接種疫苗，現時按人流情況，只需開放13個攤位。