今增33確診近三周高　名潮食館多22人染疫　K11 MUSEA商場須強檢

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-27 18:24

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（26日）公布新增確診個案達33宗（個案編號：10951至10984），輸入個案佔2宗，餘下31宗本地個案中，有10宗源頭不明。 K11 MUSEA「名潮食館」群組再增15宗確診個案，包括4名員工、9名食客及2名密切接觸者。另外，暫時約有20人初步確診，當中7人與「名潮食館」相關，1人是食客、6人是密切接觸者。單是「名潮食館」，連同初步確診人士，今日新增22人染疫。 政府強調，2月19日到訪食客須強制檢疫，至今尚有十多人未能聯絡，呼籲他們致電1823。另外，政府要求K11 MUSEA商場所有員工須強制檢測，並呼籲2月19日或之後到訪K11 MUSEA商場的市民接受檢測，安心出行APP將通知到訪者。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，截至2月27日凌晨，本港新增兩宗輸入個案，涉及1名29歲外傭（10952個案），她由菲律賓到港，另有一名印度經杜拜到港的44歲男子（10959個案）。



31宗本地個案中，有10宗源頭不明。他們所住的九龍城美景樓1期、彌敦道375-381號金勳大廈、太子道西341號豪華之家、杏花邨45座、葵涌寧峰苑庭峰閣、逸東邨祿逸樓、大埔太和邨喜和樓、屯門海翠花園4座等，將被納入強制檢測名單。



K11 MUSEA「名潮食館」群組再增22人染疫

而K11 MUSEA「名潮食館」群組，今日再增15宗確診個案，包括4名員工、9名食客及2名密切接觸者。累計群組至今共34人確診，當中包括20名食客、9名員工及5名密切接觸者。



2月27日公布的新增確診員工，全數在2月22日或之後發病，包括2月22日發病的56歲女員工（10983個案），2月23日發病的47歲女員工（10978個案）；2月25日發病的58歲男員工（10963個案）；以及2月26日發病的68歲女員工（10982個案）及64歲男員工（10984個案）。

至於初步確診的大約20宗個案中，有7人與「名潮食館」相關，1人是食客、6人是密切接觸者。張竹君指，暫時群組確診者均屬食客、員工，又或他們的密切接觸者，暫未見第三代傳播。

記者中午時分到K11 MUSEA視察，發現商場內的人流較以往周末疏落。（曾凱欣攝）

1名K11 MUSEA商場Cartier女員工初確診 沒到過「名潮食館」



另外，初確診人士包括1名在K11 MUSEA商場Cartier工作的33歲女子，據知她無到過「名潮食館」，住秀茂坪曉麗苑曉暉閣。



據餐廳收據資料，估計2月19日共有76名食客到訪，當中61人已聯絡到，除確診人士外，全數已被送檢疫，餘下15人亦須檢疫，但尚未聯絡到，張竹君呼籲他們主動致電1823

張竹君說，估計K11 MUSEA商場有機會存在隱性傳播，因員工可能在入口或商場傳播病毒，傳播未必只局限食肆內發生，故會要求整個商場員工強制檢測。由於估計名潮食館群組的首個個案是2月19日發病，他在當天以前沒上班，故呼籲2月19日或之後到過該商場的市民接受檢測。

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