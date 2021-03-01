強制檢測大廈｜政府公告　20地點納強制檢測　觀塘多座大廈上榜

撰文： 袁澍 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-01 00:27

新冠肺炎疫情持續，本港今日（28日）新增22宗確診個案，創近期新高。政府刊憲，20個地點被納入強制檢測公告。 當中有14座大廈新增一宗或以上確診個案，另外因當局早前收緊工作場所檢測標準，5個工作場所須強制檢測。此外，由於油尖旺海帆道22號官立嘉道理爵士中學（西九龍）有學生確診，因此該校的員工及學生須進行強制檢測。

▼2月28日強制檢測大廈/ 工作場所名單▼

任何人士不論以何種身分，包括但不限於住客、訪客及工作人員，在本月15日至28日期間，曾身處以上地點超過兩小時須強制檢測。

工作場所的檢測準則收緊

此外，當局早前起收緊工作場所的檢測準則，若有一名確診者在傳染期內曾到訪工作場所，該場所內所有員工亦須強制檢測。本月15日至28日期間，曾在位於以下地點工作或值勤的人士須強制檢測，包括全職、兼職及替假員工。

5個工作場所包括：觀塘中海日升中心 38-39 樓建造業議會、灣仔旭逸雅捷酒店、銅鑼灣柏寧酒店、香港九龍諾富特酒店及金鐘力寶中心 1 座 15 樓夏禮文律師行。此外，由於油尖旺海帆道22號官立嘉道理爵士中學（西九龍）有學生確診，因此該校的員工及學生須進行強制檢測。

政府明日（三月一日）會在下列地點增設流動採樣站，包括柴灣興華（二）邨、觀塘安泰邨、馬灣珀麗灣貝殼廣場、屯門友愛邨，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員。

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