新冠疫苗｜離島僅6私家醫生有針打　長洲診所：屢致電申請無回音

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-01 14:35

新冠肺炎疫情反覆，政府今日（3月1日）公布提供疫苗接種的私家醫生名單，首日約833名醫生參與科興疫苗接種，較政府早前公布的1,200多位的私家醫生少。 當中油尖旺區約有120名醫生提供疫苗注射服務，冠絕全港18區。而離島區則最少，只有6名醫生參與，全在東涌執業，即長洲、愉景灣及梅窩等地都無私家診所提供疫苗接種計劃。 有長洲區私家診所職員透露，醫生有意參與計劃，並曾多次致電政府申請，但只有1次成功打通，但至今未確實會否獲分新冠疫苗。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

政府今日公布透過參與新冠疫苗接種計劃的私家醫生、診所名單，疫苗專題網站以港九新界列出醫生姓名、診所名稱、地址及查詢電話，市民可直接向診所預約接種，毋須透過政府網上預約系統預約。



截止3月1日中午，網站名單只有約833名醫生，當中港島、九龍及新界區分別有204、280及349名醫生參與。若以全港18區計算，離島區最少，只有6名醫生參與，全位於東涌。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

據政府基層醫療指南網頁資料顯示，長洲則有5間西醫診所。位於長洲新興街的李祖曠醫生診所職員回覆《香港01》查詢時透露，醫生有意申請，惟熱線難打，致電多次僅有1次成功接通，但至今未有回音，不確定可否獲分新冠疫苗，「醫生都未明，好難聯絡到，上星期一直打，打了幾天電話，只有一次通。」



該職員又透露，每日約有10名市民就新冠疫苗查詢，但熱門程度只有流感針約一半，當中大多是年輕人：「流感針可能一日會有20人查詢，是次可能最多都是一日10個。」

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

至於愉景灣亦有1間卓健醫療診所，惟不在名單上。由於卓健在其他區的診所有參與計劃，《香港01》正向卓健就愉景灣診所情況查詢。

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

+ 16 + 16 + 16

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

+ 24 + 24 + 24

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼