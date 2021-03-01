疫苗接種中心｜承辦商指醫管局拒「放人」　缺一半人手憂影響服務

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-01 23:28

政府正推行新冠疫苗接種計劃，29間社區接種中心當中，有20間由私人承辦商營運，承辦商需自行招聘醫護人手，以提供6個月的服務。 有份營運灣仔伊利沙伯體育館接種中心的「醫護誠信同行」，其主席林哲玄向《香港01》投訴，指中心早前聘請大量公立醫院的醫護人員，在其工餘時間或假期到中心工作，但醫管局卻不願「放人」，不批准醫護這項外間工作。他稱，該中心有超過一半人手都來自醫管局，若最終醫管局不願協助，中心服務或受影響，未必能夠啟用所有接種間。他直言，接種疫苗的工作並非牟利，亦是為了香港市民，批評醫管局為何不能彈性處理。記者就事件向食物及衞生局查詢，正待回覆。

我哋只係想醫護放假嗰陣嚟幫手……埋門一腳先話唔畀！ 「醫護誠信同行」主席林哲玄

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近日受聘醫護發信 供向醫管局申請外間工作

林哲玄表示，灣仔伊利沙伯體育館接種中心將於本月底啟用，該機構自1月底已經開始招募醫護人員，不少醫護踴躍報名，很快便已額滿，完成招募，惟政府近日才與承辦商正式簽約，該機構亦只好於近日才向成功報名的醫護發信，通知他們可以向醫院管理局申請外間工作。不過，承辦商陸續收到醫護反映，其部門主管拒絕這項外間工作的申請。

林哲玄認為，接種疫苗的工作並非牟利，亦是為了香港市民，承辦接種中心前與政府開會，感受到政府有意盡量協調公立醫院醫護到私人機構幫忙的情況，他向醫管局查詢時，高層也稱可以彈性處理有關情況，他斥醫管局現時為何不願「放人」，「我哋只係想醫護放假嗰陣嚟幫手……埋門一腳先話唔畀！」他稱，港島東、港島西、九龍中、九龍西四個醫院聯網都有醫護被拒批外間工作。

林哲玄投訴指，灣仔伊利沙伯體育館接種中心早前聘請大量公立醫院的醫護人員，在其工餘時間或假期到中心工作，但醫管局卻不願「放人」，不批准醫護這項外間工作。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

林哲玄：啟用所有接種間 恐會違約

林哲玄直言，該中心招募的人手當中，有超過一半都來自醫管局，「我哋唔似一啲醫療機構，本身有醫護」，若最終醫管局不願協助，中心服務或受影響，未必能夠啟用所有接種間，或涉違約。不同私營機構也爭先聘請接種中心的醫護人員，林哲玄擔心即使現時再招聘，也未必能夠請到足夠人手，「香港大部分護士都喺醫管局。由頭請人，係可以，但請到啲咩人？」

醫管局發言人稱，僱員不論在任何時間均須優先為醫管局全力服務，醫院聯網會嚴格審批員工的外間工作申請，以確保醫院運作及員工的日常工作表現不受影響。（資料圖片）

去年全民檢測 醫管局總部開綠燈才必批

有公立醫院醫護人員表示，醫管局一向要求醫護人員申報自己在外間的工作，即使是在醫管局另有兼職，或在外參與義工服務，也要求醫護提出申請，部門主管及人力資源部門都可能會拒絕申請。

該名醫護人員稱，去年政府推行全民檢測時，醫管局曾出告示邀請醫護人員幫忙，到檢測中心協助採樣，「當時總部開綠燈，人力資源部門都話會盡快批、一定批」。他估計，今次醫管局取態不同，因此或未必再容許醫護參與外間工作。他又指出，全民檢測時醫護的時薪劃一，但今次就因應不同承辦商而各有不同。

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消息人士：醫管局盼恢復非緊急服務

有醫管局知情人士透露，醫管局現時希望恢復因疫情而削減的非緊急服務，「希望醫護都追返之前做少咗、減咗嘅預約手術等等，呢個係最優先（first priority）」，要追返都可能要好多醫護加班，唔確定有無閑置人手去外間工作。」該知情人士又指，醫管局亦有營運七間接種中心，「呢個係政府叫到，我哋責無旁貸，如果醫護有心，點解唔幫醫管局營運？」

不過，有醫護亦曾向記者反映，雖然有意協助醫管局經營接種中心，但無收到醫管局邀請，不知如何可以報名。該知情人士稱，或只因暫時額滿，相信將來也會再邀請醫護人員輪流在接種中心工作。

政府正推行新冠疫苗接種計劃，圖為衞生署營運的疫苗接種中心。（聯合採訪圖片）

就林哲玄的投訴，醫管局發言人稱，僱員不論在任何時間均須優先為醫管局全力服務，醫院聯網會嚴格審批員工的外間工作申請，以確保醫院運作及員工的日常工作表現不受影響，全職僱員通常不會獲准接受與其專業領域有關的有薪外間兼職。