安心出行｜傳周二起將突擊巡食客　食環署：適切階段會嚴厲執法

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-01 23:31

食肆由2月18日起可恢復晚市堂食至晚上10時，並增至最多4人一枱，惟食客進入前須以手機掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。有指食環明起（2日，星期二）將突擊巡查食肆，根據餐飲業務處所違反《規例》中有關「安心出行」的措施，其負責人將會被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

食環署指在初期會進行教育宣傳，並會在適切階段採取嚴厲的執法行動。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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食環署回覆指，根據食物及衞生局局長按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）就餐飲處所發出的現行指示，餐飲業務負責人如採取一系列防感染措施及兩項新增措施，包括確保顧客在進入處所前掃瞄「安心出行」場所二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，並保留記錄31天，可放寬堂食時間至晚上5時59分及不多於四人同坐一桌。

至於是否會以便衣方式突擊巡查食肆，食環署表示：「本署會加強巡查，在初期會進行宣傳教育，並在適切階段採取嚴厲的執法行動。」

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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違反有關「安心出行」的措施 負責人會被檢控

食環署強調，若有餐飲業務處所違反《規例》中有關「安心出行」的措施，其負責人將會被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。此外，有關餐飲業務處所須於執法人員發現後的翌日起採取減低傳播風險的相應措施，即在下午6時正至翌日上午4時59分停止提供堂食服務及同坐一桌的人數不得多於兩人，為期14天。