科興疫苗接種今擴至私家醫生　長者不擔心副作用：信中國人智慧

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-02 12:24

本港新冠肺炎疫苗接種展開，除社區接種中心、醫院管理局普通科門診外，今日（2日）更擴展至私家醫生診所。私家醫生林永和已安排數名接種者，於今早8時半接種疫苗。記者現場所見，由問診到注射疫苗，整個接種流程只需約5分鐘。 首批完成接種疫苗的長者表示，打針時沒感到痛楚，亦不擔心有副作用，平時接種流感疫苗，注射後亦有機會出現副作用；有長者認為，要信任及支持中國人智慧，應支持國產疫苗，「唔好睇低自己。」

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打針流程只需約5分鐘

於堅尼地城開設診所的私家醫生林永和，今早安排已預約的接種者，於今早8時半注射科興疫苗。醫生於注射疫苗前，會為接種者探熱及量血壓，並詢問身體狀況，包括接種者有否感到不適，或心跳加快等問題，以免有不良反應。

接種者須簽署知情同意書，醫生亦會在「醫健通」系統，觀察病人過去記錄。其後，醫生便從雪櫃取出一人份的疫苗，為接種者注射科興疫苗，完成後列印證明，更再次叮囑接種者須留在診所觀察30分鐘，整個接種流程則只需約5分鐘。

林永和在注射疫苗後向記者透露，流程意外地快捷，指「醫健通」系統方便，「今朝驚未熟，原來好方便。」他亦指，今日安排約20人接種，預料本周五可完成注射80劑疫苗。

接種長者：願意帶頭做榜樣

該診所今早首名接種科興疫苗、67歲的周先生表示，打針過程順利，沒有特別感覺，並大讚醫生打針技術高超。他亦指，早前曾諮詢醫生科興疫苗資訊，被告知副作用較少，適合長者接種，因此選擇接種科興疫苗，「都同醫生傾話，如果有得打就即刻打。」

周更強調，「相信中國人智慧，要信任要支持。」他稱牛津大學的疫苗研發團隊中，亦有不少中國人，「佢哋外國都係靠中國人，我哋流住五千歷史嘅血，唔好睇低自己。」問到會否擔心副作用，他表示，既來之則安之，大家均信任醫生。他又指，接種疫苗冀能令疫情完結，願意帶頭示範，「 坦白講畀我哋做個榜樣，有人肯出黎試下打支針，好過大家懷疑。」

今早首名接種科興疫苗、67歲的周先生表示「相信中國人智慧，要信任要支持。」（盧翊銘攝）

從沒考慮過接種其他疫苗

60多歲的梁先生亦指，約兩周前已致電診所預約安排時間，指「我信任林醫生嘅專業，對科興疫苗有信心，冇問題！」他表示，打針時沒感到痛楚，不擔心副作用。他又認為，平時接種流感疫苗，注射後亦有機會出現副作用。他更強調從沒考慮過接種其他新冠疫苗，「我對國產疫苗有信心！」

梁亦透露，身邊朋友均踴躍預約接種科興疫苗，「個個都追住想打」，惟部分朋友因名額已滿，未能預約時間接種，因而感到幸運。他亦指，接種除為個人健康外，亦能盡公民責任，「打咗都好啲，令大家出街安心。」

60多歲的梁先生亦指，約兩周前已致電到診所預約安排時間。（盧翊銘攝）

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