增10多宗初步確診9宗無源頭　23歲染疫健身室女銷售員曾去蘭桂坊

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-02 18:02

第四波疫情持續，今日（2日）新增13宗確診，7宗本地個案，另外有十多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，當中9宗是源頭不明個案，遍布多個行業，包括食肆洗碗工、老人院負責人、文職及貨Van司機等，其中一名染疫健身室銷售員曾赴蘭桂坊。

張竹君表示，今日有10多宗初步確診，當中源頭不明個案佔9宗，當中一名23歲女病人， 在健身室任職銷售員，地址位於雲咸街15-17號，最後上班日為2月26日，較早前2月10日的檢測結果為陰性，惟2月28日的檢測結果呈初步陽性。她居於啟晴邨滿晴樓，報稱有去過蘭桂坊一間「酒吧」，由於政府一直要求酒吧停業，張竹君稱暫未知該店是否持有餐廳牌照，會再作跟進。

其中一名染疫健身室銷售員曾赴蘭桂坊。（資料圖片）

除此之外，初步陽性個案遍布多個行業，其中一名35歲男患者，於神州集運任職貨Van司機，居於住鑽石山龍蟠苑龍璣閣，平日會與另一同事周圍送貨，在2月28日起出現不適，最後上班日期為3月1日，同事須要檢疫。另外，一名53歲女患者，於荃灣川龍街鴻輝記甜品店負責洗碗、樓面工作，2月28日的檢測結果呈陽性，居於葵盛西邨6座，平時無特別聚會。

23歲女病人在健身室任職銷售員，地址位於雲咸街15-17號。（馬煒傑攝）

張補充，34歲初步確診男患者，居於住置富花園11座，為跑馬地祟恩老人院負責人，平日不會到院舍工作，但有時會在門口由職員遞文件，2月19日曾進行檢測，當時結果呈陰性， 在2月28日檢測呈陽性。

至於其餘5宗初步確診個案，分別居於石硤尾邨美薈樓、亞皆老街君柏一座 、馬鞍山錦豐苑錦蘭閣 、興華邨裕興樓及將軍澳日出康城康城路緻藍天第2座。

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