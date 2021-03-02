食肆周四起須設執枱專員　飲食業指好困難　有餐廳寧停業減少損失

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-02 23:20

K11 Musea「名潮食館」爆疫引起全城關注，港大微生物學系講座教授袁國勇視察後，指該餐廳內通風系統未及設計的三分之一，或引致短距離空氣傳，另一可能是染疫清潔工執枱時播毒。食物環境衞生署宣布對餐飲業界「加辣」，本周四（4日）開始要求業界設立「執枱專員」、3月中旬起每小時換氣要求達6次。 香港餐務管理協會會長楊位醒表示，為新要求感到「頭赤」，認為設「執枱專員」好困難。他指對於中式酒樓、較細規模的食肆來講，一名員工本身可能要承擔落單、擺枱、傳菜等多項職責；不少食肆早前還為「安心出行」安排人手，若再分拆人手僅僅負責執枱，成本又要增加，「聽到業界都有人講唔想開，蝕少啲。」

餐務管理協會會長楊位醒透露，業界有些舖頭指寧願暫時停業。（資料圖片/龔嘉盛攝）

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，業內有些大集團早前已經有一些專門負責執枱的工作人員，因而只要給這些員工配上專門的衣服以作識別即可，相對容易。但是對於中式酒樓或者規模較小的茶餐廳等，難度都大。他指，有些中式酒樓現時夜晚只有一輪客，若設置執枱專員，整晚只負責一項工作，不切實際；而規模較小的餐廳，每一名員工本身都負責包括擺枱、落單、傳菜、埋單等多個任務，很難調劑，加上不少食肆已經安排1、2人跟進「安心出行」掃碼的工作，再設執枱專員，十分困難。

他說，每一波疫情都令業界感到緊張，而今次更是直接在餐廳內爆發，讓剛重啟晚市的餐飲業又增添不確定性。重啟晚市後，業界也並非預期搬迎來市民報複式消費，「多兩三成生意，我聽到業界都有啲舖頭就唔想開了，開少啲蝕少啲。」

餐飲業協會會長黃家和亦認同，大集團或可以設「執枱專員」，但是對規模較小的餐廳來說則相對難拆分人手。（資料圖片）

黃家和：大集團易做 小規模餐廳難拆分人手

餐飲業協會會長黃家和亦認同，大集團或可以設「執枱專員」，但是對規模較小的餐廳來說則相對難拆分人手。他質疑政府的政策未能考慮到實際的個情況，也認為推出政策也很難監察。他建議政府可以提供一些其他方案，如員工以洗手代替等，「這樣更加可靠。」

黃傑龍說具體細則仍未出，業界十分關注。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

黃傑龍：改執枱後必須清潔雙手會更好

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍則表示目前正式的條文仍未出，業界都十分關注，但言餐廳作為被監管的對象，沒有什麼空間和政府佢商討措施。他說不少業界都反映人手少，執行有難度，他則認為若政府有替代方案如執枱後必須清潔雙手會更好。

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