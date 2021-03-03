35+初選｜最後8被告料今完成保釋申請　官稱能即時下決定

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-03 07:05

47名泛民人士涉因參與去年初選，被指違反《港區國安法》，被控以串謀顛覆國家政權罪，提堂聆訊進入第二天。繼首天「馬拉松」式地以連續進行近10小時的聆訊，最終要有被告不支暈倒，及合共5人送院下結束。第二天的聆訊中，總裁判官蘇惠德態度明顯軟化，也採較為人道的安排，如被告也享有午飯及晚飯時間，又事先張揚聆訊只會延至晚上9至10時，見有被告露疲態，亦准部份休息不足的被告提早離庭。但最終仍有8名被告需作保釋申請，蘇官稱他有信心在第三天可聽畢所有律師的陳辭，有律師問他能否即時作決定時，蘇官回應：「絕對得。」

有被告指至早上才被送返拘留所

眾被告經過前天漫長的聆訊後，原定於早上11時續審，但要到12時許才正式開庭。但在整天的聆訊中，不少被告在庭上都露出疲態，其中代表梁晃雄及「快必」譚德志的律師透露，梁和譚二日在首日聆訊後，至早上7時才被送返荔枝角拘留所，期間只作短暫休息，約10時便被安排上囚車送返法庭。而昨天需到高等法院出席「佔中九子」案上訴的戴耀廷，更是早上約9時已離開拘留所。

部份被告由囚車押走及送至拘留所的情況。(詳看下圖)

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被告獲安排時間進餐

蘇官對此表示明白，亦相應作出較為人道的安排，如他雖然在12時才正式開庭，但中午1時許仍休庭放午飯，下午約5時許，又表明：「今晚唔會好似昨晚咁。」並稱聆訊只會進行到晚上9點10點，便會押後明天。他又准被告傍晚時有晚膳時間，至約7時得知被告的晚餐已準備好，便休庭半小時讓被告用膳。

休息不足被告准提早放行

至晚上9時許，他察覺有被告「瞓緊覺」，也讓部份休息不足的被告先行回去。之後被告林景楠及何啟明先後因呼吸困難及肚痛不適，亦准在聆訊結束前，由救護車戴到明愛醫院求診。

更衣問題始終未解決

然而，連日漫長聆訊對被告帶來的不便並不止此，被告之一的大律師劉偉聰透露他被扣押後，已3日無沖涼無換衫，亦有被告指家屬未能把要更換的衣物帶給他們。其中李嘉達的律師更提議，可否先讓部份被告短暫保釋，以便更衣，蘇官即說提意有創意，但不可行，又指更衣問題，懲教署應有相應程序，法庭不宜作出指示。

今將處理最後8名被告的保釋申請

雖然蘇官聲稱準備聽審至約晚上9時，但有律師翌日有其他工作，需要先作陳詞，聆訊最後仍是要至晚上10時半過後才完結，並有8名被告仍未作保釋申請，將會在第三天的聆訊處理。對於蘇官連續長時間聽審，並不時問及仔細的問題，有律師以試探式口吻追問，蘇官會否可於聽畢眾被告的申請後，即作出保釋裁決，蘇官回應說：「絕對得。」並把案押後至3月3日中午12時繼續。

案件編號：WKCC 813/2021

47名被告。(詳看下圖)