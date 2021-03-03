復必泰疫苗｜今早9時開放預約　九龍城區首7日火速爆滿成全港之冠

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-03 11:37

復星/BioNTech的復必泰疫苗今（3日）早上9時起可預約接種，是繼內地科興疫苗後，本港第二個可供接種的新冠疫苗，60歲以上長者、運輸口岸工作人士及醫護人員等5個組別市民可優先打針，現時暫有7間醫院管理局營運的社區疫苗接種中心提供復必泰疫苗，稍後將開放更多接種中心。 《香港01》今日早上9時進入網站實測，輪候14分鐘便能進入登記頁面，填妥個人資料後便能登記預約，亦有人輪候大半小時才能進入系統。九龍城區的接種中心的首7日預約不足一小時已火速爆滿，是7區之冠，而北區、元朗區和東區則僅首日名額爆滿，明顯較其他地區冷清。

新冠病毒疫苗接種計劃預約系統今早9時開放預約復必泰疫苗，《香港01》今早實測，網站一度顯示要等候44分鐘才能進行疫苗接種系統，但不久後系統計作暢順，輪候時間很快便跳到僅廿多分鐘，亦有記者只需輪候14分鐘便能進入選擇疫苗的界面，市民可以選擇「BioNTech/復星疫苗『復必泰』疫苗」或科興疫苗。

預約需要提交身份證明文件、出生日期和可接收手機短訊的本地流動電話號碼，並要確認是否屬於60或以上人士或醫務人員等五大優先群組。70歲或以上長者可帶同不多於兩人一同接種，陪同者亦需準備相關登記資料。

登記網站亦列明接種「復必泰」疫苗須知，列明疫苗的用途、不適合接種人士、警告事項、注射劑量、可能出現的副作用，以及如何向衞生署通報異常事件，登記預約的市民必須確認知悉所有資料，及後便要揀選是否參加「醫健通」計劃。



↓預約復必泰疫苗填資料步驟↓

預約網站重現被刪除的「BioNTech/復星疫苗『復必泰』疫苗」部分。（網上截圖）

完成上述程序後，便能進入預約頁面，包括輸入姓名、可接收短訊的聯絡電話、需要接種疫苗人士數目等，及後便能選擇首劑接種地點及時間，再揀第二劑接種安排。首日可供預約接種日為3月10日，而第二劑則是4月6日，兩者之間毋須必選第28日。

↓7間BioNTech復必泰疫苗接種中心預約情況↓

復必泰可於7間醫院管理局營運的社區疫苗接種中心打針，包括中西區、東區、九龍城區、觀塘區、深水埗區、北區和元朗區。當中深水埗區不足半小時便在首日預約爆滿，約10分鐘後一度重現少量名額，但未幾再次爆滿。現時7間接種中心的首日接種已經爆滿，九龍城區的首7日預約更是在迅間爆滿，是最受歡迎區域，而北區、元朗和東區則除了首日爆滿後，其餘日子在早上10時後仍有名額可供預約，與其他區域形成明顯對比。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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復興/BioNTech的復必泰疫苗可於3月10日至30日接種，名額超過14萬，有五類人士屬優先接種類別，包括60歲或以上人士、陪同70歲或以上接種者的兩名同行者；安老及殘疾人士院舍院友和員工；醫療機構及抗疫人員；提供公共服務人員，如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員；及跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、漁民等。

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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▼3月2日，市民到私家醫生診所接種科興疫苗▼

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

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