35+初選｜提堂做足4天前所未有　4大亂象及10個相關數字

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-04 23:22

泛民47人涉參與「35+初選」被控，前後歷時5天才完成起訴至提堂程序。法庭過往雖有不少處理涉及多名被告案件的經驗，然而本案情況特別，法庭亂象頻生，更出現有被告暈倒，及多人送院等。案件備受公眾關注，每天都有過百市民到庭望能聽審，雖然司法機構已加設「延伸法庭」，然而又不時出現技術問題，綜觀聆訊可歸納出現四大亂象。

一天內完成提堂神話終破滅

本案雖然涉及47名被告，但絕非法庭處理過涉及最多被告的案件。法庭在2016年的旺角騷亂，及2019年多宗示威案件，已不止一次處理涉數十名被告的案件，或是一天內要處理逾百名被告提堂，惟全部都能在一天內完成。或因為過往有這樣「優良」戰績，似乎無人料到會有提堂申請要超過一天的時間。

聆訊首天，晚上11時仍有三十多名被告等候作保釋申請，總裁判官蘇惠德一直沒有設下時限，並一再表示想處理下去，直至凌晨2時有被告暈倒，蘇官仍稱他其實想繼續，但因有被告不適最後決定押後。

馬拉松式聆訊，首日已有1人暈倒及另4人送院。(詳看下圖)

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聆訊直踩10小時無放飯

涉案的47名被告在首天提堂日的早上7至8時，已先被押送到西九龍法院，以讓他們會見律師，法庭亦延遲至上午11時才開庭。然而被告見律師需時，案件至下午4時才正式開庭。惟這次開庭，法庭便直踩逾10小時，期間雖曾作短暫休庭讓律師取指示，但只是片刻，並無任何放飯時間。至晚上約10時半，主控官率先提出把案押後，亦有被告乘機提出覺肚餓，蘇官稱「明白」，最後准未涉申請的被告或律師可先分批用膳，但法庭至一直繼續聆訊未休止。

每晚法庭都開至晚上近10時，不少被告在第二天聆訊已現疲態。(詳看下圖)

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被告還柙需時疲態盡露

首日聆訊中，蘇官終在女被告楊雪盈暈倒後押後案件。惟處理押後事宜，及待救護車等亦需時，至蘇官正式宣布押後時，已近凌晨3時，懲教署亦要即時安排多人送至扣留所，當中大部份被告均是當日才交懲教署看管，懲教經安排後，部份被告至早上近7時才被送到荔枝角拘留所。但各被告在早上9至10時又被安排上囚車返法庭。第二日聆訊至晚上9時許，蘇官直言明白被告欠缺休息，更見到有被告在庭上「瞓緊覺」。最後准較累的被告先離席，當日聆訊至晚上10時半過後便暫停。

至第四天聆訊，不少被告仍穿著他們周日到警署報到時的衣服。(詳看下圖)

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更衣問題未解決出庭4天穿相同衣服

法庭經歷頭兩天的漫長審訊，即作出相對較人道安排，例如被告有午餐及晚餐時間，聆訊每日最夜亦只會至晚上十時許，有時早上亦會稍遲開庭，然而有被告向法庭反映，他們被拘留後一直無機會洗澡和更衣，家人亦未能送上更換的衣服，更有被告稱已3日無洗澡，亦有被告建議不如准短暫保釋換衫。但蘇官稱不可行，又指懲教署有指引。翌日有被告透露終可沖「凍水涼」，但大部份被告似未收到更換的衣物，四天聆訊都是穿著同樣的衣服。

眾被告的家屬每天都有到庭，眾被告最後未能保釋，不少人都十分失望。(詳見下圖)

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延伸法庭限時開咪但不時失靈

司法機構因應案件涉及的被告眾多，律師團人數亦多，故在審訊的法庭不預留任何位置予公眾，但會開設多個「延伸法庭」供家屬、傳媒及公眾觀看情況。初時「正庭」的咪高峰仍一直開著，眾人從中知道庭內進展，女被告何桂藍在庭內唱歌，林卓廷向家人傳話亦傳到公眾席上。

惟翌日延伸法庭的直播卻突變成有畫無聲，至聆訊開始後才恢復廣播。惟至正式聆訊期間，不知因系統「失靈」還是任何原因，廣播聲音間會突然中斷，令公眾無法聽到部份聆訊內容，更要召喚工程人員緊急修理。