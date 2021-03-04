入境處推「智傭易」　續聘外傭可經郵寄取得簽證標籤

撰文： 梁德倫 最後更新日期： 2021-03-04 20:35

入境處今日（3月4日）公布，將於明日（3月5日）推出「智傭易」服務，讓經網上遞交續聘外籍家庭傭工（外傭）簽證申請的人士，在申請獲批後可選擇以不同方式繳付簽證費，並透過郵遞方式領取簽證，毋須親身到入境處辦事處辦理。

入境事務處今日（三月四日）公布，將於明日（三月五日）推出「智傭易」服務，讓經網上遞交續聘外籍家庭傭工（外傭）簽證申請的人士，在申請獲批後可選擇以不同方式繳付簽證費，並透過郵遞方式領取簽證，無須親身到入境處辦事處辦理有關手續。(資料圖片)

入境處指，現時辦證人士在申請獲批後，必須親自或授權代表到入境處辦事處繳付簽證費和領取外傭簽證。

入境處將於3月5日推出「智傭易」服務，讓準備繼續為同一僱主工作的外傭（即與同一僱主續約、完成現有合約的剩餘期間，或按2019冠狀病毒病疫情的特別安排申請延後返回原居地的外傭），可以透過入境處「外籍家庭傭工網上服務」專頁或入境處流動應用程式遞交有關申請並在其申請獲得批准後，使用夾附於申請結果通知書的「一般繳款單」繳付簽證費。

有關繳款方法包括「轉數快」、網上銀行、「繳費靈」、銀行自動櫃員機，以及親身到郵政局或便利店繳交。入境處在確認收妥辦證人士按「一般繳款單」的指定方法繳交的簽證費後，會把簽證及／或延期逗留標籤郵寄至僱主提供的通訊地址。

收到簽證標籤後，只需按指示把簽證及／或延期逗留標籤妥為貼在外傭的護照內便可。如沒有提供通訊地址，簽證及／或延期逗留標籤便會郵寄至合約地址。在整個申請過程中，外傭或僱主毋須到入境處辦事處繳交簽證費或領取簽證標籤。

至於其他入境簽證的申請、轉換僱主的申請、經其他方式遞交（即經郵遞、投遞箱或親身遞交）的續聘外傭簽證申請，以及因特殊或個別情況須親身辦理或會面的申請，有關的申請手續以及繳付簽證費和領取簽證標籤的安排皆維持不變。