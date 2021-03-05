市建局公布啟動土瓜灣道/榮光街重建計劃　涉830伙家庭及90商戶

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-05 10:31

市建局今日（5日）宣布啟動土瓜灣道/榮光街發展計劃，將收回53個街號的舊樓，涉830伙家庭，以興建約900個單位，項目需待城規會批准，在18個月至2年後市建局才會出價。重建項目預計2032年落成，市建局即日起凍結居民戶口。 土瓜灣道/榮光街發展計劃鄰近尚有7個市建局重建項目，市建局表示會重新規劃項目，打通道路，增加社區連接性。

市建局今日（5日）宣布啟動土瓜灣道/榮光街發展計劃，將收回53個街號的舊樓。

是次重建項目涉及53個街號，包括土瓜灣道1至15號及17至31號（單數）、馬頭圍道111至127D號（單數）、啟明街1至5號及11至19號（單數）、玉成街1至7號（單數）及2至12號（雙數）、鴻福街2至6號及10至14號（雙數）。



市建局總經理（規劃及設計）黃知文公布計劃時稱，地盤總面積6,590平方米，涉及數組樓宇，53個街號約560個業權，現址的大廈樓高8至15層，建於1957至1974年，樓齡約47年至64年，估計約有830戶家庭居住及約有90個地下商舖。

市建局總經理（規劃及設計）黃知文（右）指，市建局啟動土瓜灣道/榮光街的發展計劃，將收回53個街號的舊樓，涉830伙家庭，以興建約900個單位。（羅君豪攝）

黃知文說，重建後會提供41,600平方米住宅面積，即有約900個私人住宅單位，每個約500平方呎；另會提供13,970平方米社區設施和商業樓面，當中有5,540平方米會用作政府機構或社區設施用途，料項目2032年完成。

市建局今日（5日）宣布啟動土瓜灣道/榮光街發展計劃，將收回53個街號的舊樓。

現附近有7個重建項目 市建局將重整及重新規劃



事實上，新公布的土瓜灣道/榮光街重建項目附近，有另外7個市建局的重建項目，黃知文指，會重整及重新規劃項目及毗鄰已開展項目的土地用途，包括打通部分道路，改善步行環境，其中玉成街、部份鴻福街以及啟明街，有不少地方用作儲存貨物及停泊車輛，行人環境欠佳。市建局建議重整有關道路，包括改善地面行人空間，當中包括鴻福街不再行車，會改為行人路面以有更多地面空間，成為「社區聚腳點」；亦會加建天橋橫跨土瓜灣道，連接未來屯馬線土瓜灣站。



是次重建區域鄰近港人首置盤「煥然懿居」，惟黃知文說，「呢個項目現時係規劃階段，暫時無計劃做一啲資助房屋或者首置」，市建局會先集中現時春田街煥然懿居二期及大坑西邨重建的首置盤。

重建項目合資格住宅租戶可獲特惠津貼或安置

土瓜灣舊樓內有不少劏房，是次市建局估計560個業權內有830個住戶居住，即住戶比單位多5成。問到疫情下基層生活大受影響，再要面臨重建市建局有何支援，市建局總經理（收購及遷置）鍾建強說，符合資格的住宅租戶可獲特惠津貼或安置。

他續指，今日公布後會逐家逐戶探訪，看有何需要，「如果有一啲需要跟進地方，我哋都會轉介呢區社工隊幫手」。