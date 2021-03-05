新冠疫苗｜特殊學校盼優先接種　蔡若蓮：有反映、須考慮注射優次

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-05 15:33

新冠肺炎疫情下，香港特殊學校議會去信立法會教育事務委員會，指特殊宿舍生活環境擠逼，防疫工作令員工負擔加重，促政府優先為特殊學校宿舍員工及學生接種新冠疫苗，並增設「隔離護理房」。 教育局副局長蔡若蓮表示，有為特校教員及宿舍學生提供每三周一次病毒檢測，亦有向政府反映特校需要疫苗，惟需考慮社區疫苗數量、檢測能力及注射優次等，重申教育局會密切與衞生部門溝通，以及配合政府整體安排。

香港特殊學校議會去信立法會教育事務委員會，指特殊宿舍生活環境擠逼，防疫工作令員工負擔加重，促政府優先為特殊學校宿舍員工及學生接種新冠疫苗，並增設「隔離護理房」。（資料圖片）

香港特殊學校議會主席梁永鴻在信中指，曾向多個政府部門了解優先接種疫苗安排，但一直沒獲清楚回應，要求政府將特殊學校宿舍員工及學生列優先接種之列。並增「隔離護理房」，讓由社區返宿的舍生隔離後才返回大房，減低宿舍傳播爆發機會。

教育局副局長蔡若蓮在立法會會議上表示，教育局有為特校教員及宿舍學生提供每三周一次病毒檢測，亦有向政府反映特校需要疫苗，惟需考慮社區疫苗數量、檢測能力及注射優次等，重申教育局會密切與衞生部門溝通，以及配合政府整體安排。

特殊宿舍宿位不足，輪候時間數以年計。（資料圖片）

特殊宿舍宿位不足，輪候時間數以年計。蔡若蓮說，截止2020年9月，本港中度智障宿位短缺情況較嚴重，輪候時間較長，有125人輪候；嚴重程度則有11人。她指，東涌會增中度智障宿位60個，連同粉嶺正建的60宿位（料2022及2023年落成）、九龍塘將建80宿位等，預計2027／28年可處理現時的輪候數字。