導演黃嘉威認性侵4少女　取男友視角藉機摸胸臀　更用上震動器

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-05 14:25

舞台劇導演及演員黃嘉威涉透過社交平台認識4名少女後，藉詞找模特兒誘少女到賓館拍性感照片、甚至裸照，再趁機施予侵犯，包括要求對方口交、以教擺性感姿勢及拍「男友視角」為由摸胸摸臀，更曾使用震動器，4名少女當時年齡只有約13至16歲，黃與其中一名15歲少女性交時，更設置隱藏鏡頭拍下過程。黃嘉威今日（5日）在高等法院承認對16歲以下兒童作出猥褻行為等18罪，法官先為他索心理及精神科報告再作判刑，案件押後至本月25日。

被告黃嘉威（39歲）今日承認共18項控罪，包括7項對16歲以下兒童作出猥褻行為罪、6項製作兒童色情物品罪、1項企圖製作兒童色情物品罪、3項非禮罪及1項與16歲以下兒童進行非法性交罪。案件涉及4名女事主，她們事發時年齡界乎13歲至16歲，案發時間為2014年至2018年間

穿衣拍至脫衣再蒙眼口交

案情指，女童A在13歲時認識被告，被告聲稱自己為攝影師，並邀請A作為模特兒。及後A被約到賓館，被告起初拍了一些A衣著整齊的照片，後來被告要求A穿上露出胸部及私處的性感內衣，更教A擺出性感姿勢，被告繼而叫A脫光衣服，拍下A的裸照。被告其後蒙著A的眼睛，著A替他口交，又抓住A的手碰他的下體。

知Ａ與男友性交也作同樣要求

被告食髓知味，及後多次約A見面，期間要求A替他口交，更曾使用震動器。當A年滿16歲，被告得知A開始與男友發生性行為後，亦作同樣要求，男友後來發現A與被告的對話，才揭發事件。警方在被告的電腦，發現涉及A的口交及手淫片段。被告在警誡下稱曾想與A發展情侶關係。

教擺性感姿勢趁機摸摸臀

警方拘捕被告後，另發現3名女事主B、C及D，被告同樣以找模特兒為由，分別誘3人到賓館拍照，被告遊說B及D穿上性感內衣拍照，二人更被拍下裸照，被告又曾在拍照過程藉教B及C擺性感姿勢，趁機摸胸及摸臀部。

隱藏鏡頭拍下與事主B性交經過

被告在其中一次與B的會面期間，與她性交，但B當時只有15歲，被告更以隱藏鏡頭拍下過程；與D全裸在浴室拍照時，被告亦藉詞要拍攝「男友視角」，觸碰D的胸部。

朋友讚被告是好人

辯方求情指，被告有莫大悔意，又呈上達109封求情信，當中朋友讚揚被告是好人，相信事件會影響他的前途。辯方也承認事件涉多名事主，犯案時間長，案情嚴重，但仍冀可輕判。

案件編號：HCCC237/2020