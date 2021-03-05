中大港大申1.6億改善醫療教學設施　張宇人:有否教不可因政見罷工

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-05 17:34

立法會衞生事務委員會與教育事務委員會今日（5日）舉行聯席會議，討論提升教資會資助大學的醫療教學設施。中文大學申請為李卓敏基本醫學大樓進行翻新工程，估價約5,720萬元；而香港大學醫學院則申請為興建新教學大樓申請顧問研究費用，涉款約1億2百萬元。

中文大學向立法會申請，期望翻新李卓敏基本醫學大樓，估價約5720萬元。（資料圖片）

中文大學期望為李卓敏基本醫學大樓進行空間重組改善工程，包括升級整座樓宇中央空調及通風系統，加設互動教學實驗室及多功能教室，並提交部份圖片證明大學地磚、牆壁陳舊破損。經討論的撥款建議會交2021/21立法年度交工務小組委員會考慮，並申請財委會撥款，期望2021第二季展開工程，2023首季完工。中大翻新工程涉及5,720萬。

港大醫學院則希望取得撥款，為沙宣道旁建新的教學大樓及附屬設施建設，進行前期顧問研究，涉及詳細設計、工地磡探，目標同樣是本立法年度獲工務小組及財委會撥款，在今年第2季開展，預計明年第4季完成研究，估算約需1億2百萬元。

徐德義：兩間大學醫學院現有設施嚴重不足

食物及衞生局副局長徐德義表示，兩間大學醫學院現有設施嚴重不足，醫療人手亦不足，期望新增設施足夠未來訓練醫生及護理學人員。

公營醫療系統長期爆煲，高峰時需不斷在走廊加病床，政府一直強調醫護人手不足。 （資料圖片）

有議員質疑為何大學不自行各社會籌款，港大醫學院副院長陳應城回應指，政府斥資是用作基本建設，至於內部設置或資源，大學屆時會籌款添置。中大校園發展處處長馮少文解釋，大學新建及翻新費用並非全由政府撥款，大學經常性開支會用作支持校園內的翻新維修工程開支，規模只限500萬元。

張宇人：大學有否課程教導醫學生不可因政見罷工

中大校董、立法會飲食界議員張宇人表示，自由黨支持撥款，但問及大學有否課程教導醫學生，不可因政見罷工。亦有議員關心醫學行的醫德。陳應城指，港大有醫學道德課程，一年級起提醒醫學生要以病人為先；而港大醫學院新生須作日內瓦宣言，承諾終生行事作風符合醫德。

中大醫學院副院長趙慧君則表示，一至六年級有相關必修科；中大醫科入學時會設典禮，邀請父母到場見證醫科生披第一件白長袍及宣誓。

2019年11月12日，中大衝突。（資料圖片）

另外，有議員問及2019年反修例風波中，中大校園爆發激烈警民衝突後的維修開支，馮少文回應指，維修開支涉款約5,000萬元，當中75%用作購入校巴，餘下主要是維修大學出入口及二號橋一帶。